Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек

|7 декабря 2017
|Просмотров: 41
|
В школах и магазинах города появились контейнеры для сбора отслуживших свой срок батареек. Кто и зачем реализовывает этот проект, узнавали журналисты "ТВ плюс".
Оказалось, что инициатива организовать в Славянске сбор и утилизацию батареек родилась на заседаниях клуба "Эффективный город", созданного для коммуникации власти и общественности по вопросам обращения с ТБО. Как рассказала соавтор идеи, активист движения "Сильные громады" Евгения Калугина, с батареек решили начать, потому что сегодня это самая "решаемая" категория опасных отходов. Люминисцентные лампы, ртуть и другие ядовитые отходы более требовательны в плане лицензирования и спецоборудования.
Меценатом общественного проекта согласился стать городской ротари-клуб. За предоставленные им средства закуплено 24 контейнера, которые уже частично распределены по школам и торговым объектам центральной части города и мкр-на Лесной. Их размещением и информационным сопровождением занимаются активисты "Сильных громад". На сегодняшний день заканчивается разработка схемы расположения пунктов приема по Славянску. Эти схемы волонтеры, по договоренности со СТрУ, расклеят в троллейбусах и на остановках, а также будут раздавать горожанам в ходе акций.
Собранные батарейки отправятся на утилизацию во Львов, где работает единственное в Украине специализированное предприятие - завод "Аргентум". Связанные с этим расходы меценаты тоже берут на себя, обещая, к тому же, учредить призы победителям конкурса на лучшую тематическую фотографию или видеоролик о вреде опасных отходов для природы Славянщины и здоровья людей. Условия конкурса еще обсуждаются.
По словам Евгении Калугиной, затея направлена на снижение нагрузки на экологию города - пока через изъятие из выбрасываемого славянцами мусора хотя бы батареек. Стартовавший проект, кроме того, призван проторить дорогу системе управления опасными отходами, которую городскому руководству только предстоит создать во исполнение принятых недавно правительственных постановлений и многоуровневых программ. Не исключено, что предложенная волонтерами модель станет фундаментом для будущей муниципальной схемы.
7 декабря 2017
• Новогодние подарки и ребенок: как не разрушить волшебство и не заработать аллергию
• В ООШ №7 открыли мемориальную доску в честь Романа Напрягло
• Пешеходов штрафовать, гимнастический зал открыть, зарплату мэру урезать - о чем славянцы просят власть
• Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек
• Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью
6 декабря 2017
• Из 690 мероприятий программы реализовали лишь 347
• Область просит Славянск отдать «Лесную сказку». Горсовет в раздумьях
• Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»
• ФК «Славянск» стартовал с победы
• Славянские кикбоксеры успешно выступили в Константиновке
• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
• Международные игры боевых искусств
• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
• В ООШ №16 прорвало отопление
• Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали
• Школьники перешагнули эпидпорог
• Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках
• Славянцев призывают помочь бездомным
• Проходят взрослые, гуляют дети
• В общественном совете Славянска изменился персональный состав
• Девятиклассникам рекомендуют получить паспорт
1 декабря 2017
• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
• В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов
• У пенсионерки выманили 17000 гривен
• На Бульварной посадили еще полсотни яблонь
30 ноября 2017
• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
• Славянск стал оранжевым в защиту женщин
• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
— 7 декабря 2017 —
Приближающиеся зимние праздники уже дали старт особому, не имеющему названия месяцу, когда количество сладостей, потребляемых юными славянцами, возрастает в разы. Число подаренных ребенку «волшебных сундучков», наполненных конфетами, шоколадом и мандаринами, порой исчисляется десятками. Счастливое дитя поглощает съедобные подарки и не заботится о последствиях. Задуматься о них - задача родителей, считает врач-педиатр высшей категории, врач общей практики семейной медицины Валентина Шевченко.
— 7 декабря 2017 —
В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, в ООШ №7 состоялось открытие памятной доски в честь Романа Напрягло. 20-летний выпускник школы погиб 26 февраля 2017 года, защищая родную землю от российских захватчиков.
— 7 декабря 2017 —
Электронные петиции на сайте славянского горсовета стали своеобразной обратной связью между жителями города и властью. Если ранее с просьбами и предложениями люди обращались в средства массовой информации, теперь все чаще они выбирают технологический вариант. Хотя зачастую горожане дублируют свои обращения, надеясь, что один из видов принесет результат.
— 7 декабря 2017 —
Общественное объединение «Друзья парка «Шелковичный» продолжает работать над развитием в Славянске спортивного и культурного пространства. 2 декабря волонтеры собрались в платформе инициатив "Теплица", чтобы обсудить новые проекты.
Приветствую, гость! Вход
7 декабря 2017
• Новогодние подарки и ребенок: как не разрушить волшебство и не заработать аллергию
• В ООШ №7 открыли мемориальную доску в честь Романа Напрягло
• Пешеходов штрафовать, гимнастический зал открыть, зарплату мэру урезать - о чем славянцы просят власть
• Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек
• Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью
6 декабря 2017
• Из 690 мероприятий программы реализовали лишь 347
• Область просит Славянск отдать «Лесную сказку». Горсовет в раздумьях
• Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»
• ФК «Славянск» стартовал с победы
• Славянские кикбоксеры успешно выступили в Константиновке
• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
• Международные игры боевых искусств
• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
• В ООШ №16 прорвало отопление
• Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали
• Школьники перешагнули эпидпорог
• Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках
• Славянцев призывают помочь бездомным
• Проходят взрослые, гуляют дети
• В общественном совете Славянска изменился персональный состав
• Девятиклассникам рекомендуют получить паспорт
1 декабря 2017
• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
• В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов
• У пенсионерки выманили 17000 гривен
• На Бульварной посадили еще полсотни яблонь
30 ноября 2017
• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
• Славянск стал оранжевым в защиту женщин
• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек»
В школах и магазинах города появились контейнеры для сбора отслуживших свой срок батареек. Кто и зачем реализовывает этот проект, узнавали журналисты "ТВ плюс".