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Фотофакт

Проходят взрослые, гуляют дети

Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек

Павел Коротенко
7 декабря 2017 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В европейских странах приучить людей сдавать опасные отходы в спецпункты удалось благодаря четко налаженному контролю и неотвратимой системе штрафов. Но во многом успех зависит и от воспитательной работы.

В школах и магазинах города появились контейнеры для сбора отслуживших свой срок батареек. Кто и зачем реализовывает этот проект, узнавали журналисты "ТВ плюс".

Оказалось, что инициатива организовать в Славянске сбор и утилизацию батареек родилась на заседаниях клуба "Эффективный город", созданного для коммуникации власти и общественности по вопросам обращения с ТБО. Как рассказала соавтор идеи, активист движения "Сильные громады" Евгения Калугина, с батареек решили начать, потому что сегодня это самая "решаемая" категория опасных отходов. Люминисцентные лампы, ртуть и другие ядовитые отходы более требовательны в плане лицензирования и спецоборудования. 

Меценатом общественного проекта согласился стать городской ротари-клуб. За предоставленные им средства закуплено 24 контейнера, которые уже частично распределены по школам и торговым объектам центральной части города и мкр-на Лесной. Их размещением и информационным сопровождением занимаются активисты "Сильных громад". На сегодняшний день заканчивается разработка схемы расположения пунктов приема по Славянску. Эти схемы волонтеры, по договоренности со СТрУ, расклеят в троллейбусах и на остановках, а также будут раздавать горожанам в ходе акций.

Собранные батарейки отправятся на утилизацию во Львов, где работает единственное в Украине специализированное предприятие - завод "Аргентум". Связанные с этим расходы меценаты тоже берут на себя, обещая, к тому же, учредить призы победителям конкурса на лучшую тематическую фотографию или видеоролик о вреде опасных отходов для природы Славянщины и здоровья людей. Условия конкурса еще обсуждаются.

По словам Евгении Калугиной, затея направлена на снижение нагрузки на экологию города - пока через изъятие из выбрасываемого славянцами мусора хотя бы батареек. Стартовавший проект, кроме того, призван проторить дорогу системе управления опасными отходами, которую городскому руководству только предстоит создать во исполнение принятых недавно правительственных постановлений и многоуровневых программ. Не исключено, что предложенная волонтерами модель станет фундаментом для будущей муниципальной схемы.

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Комментарии к статье «Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек»

В школах и магазинах города появились контейнеры для сбора отслуживших свой срок батареек. Кто и зачем реализовывает этот проект, узнавали журналисты "ТВ плюс".

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