Пешеходов штрафовать, гимнастический зал открыть, зарплату мэру урезать - о чем славянцы просят власть

Электронные петиции на сайте славянского горсовета стали своеобразной обратной связью между жителями города и властью. Если ранее с просьбами и предложениями люди обращались в средства массовой информации, теперь все чаще они выбирают технологический вариант. Хотя зачастую горожане дублируют свои обращения, надеясь, что один из видов принесет результат.

Новые петиции на сайте появляются достаточно часто. Но необходимого количества голосов они, как правило, не набирают. Напомним, для того, чтобы петиция попала на рассмотрение органов власти, ее за 90 дней должны поддержать не менее 250 человек.

о штрафовании пешеходов

Самой свежей петицией на сегодняшний день является предложение обязательного штрафования пешеходов, нарушающих правила перехода проезжей части. Это предложение от Евгения Гречкосия поступило 1 декабря. На 4-е число его поддержали 62 жителя города. Неравнодушный водитель мотивирует свою просьбу ухудшившимися погодными условиями.

«Люди не обращают внимания на автомобили и, не принимая во внимание состояние дорожного покрытия и погодные условия, выходят на дорогу прямо перед машиной, которая просто по законам физики не может остановиться, не создав аварийную ситуацию», - пишет Евгений Гречкосий. При этом полиция игнорирует такие нарушения, даже не делая пешеходам устные замечания.

Отметим, что до окончания сбора голосов осталось 87 дней. Возможно, наступившая зима увеличит в среде водителей число сторонников штрафных санкций.

о гимнастическом зале для мальчиков

30 ноября Елена Будаева обратился с просьбой об организации зала для занятий спортивной гимнастикой для мальчиков. По словам жительницы города, на сегодняшний день юные спортсмены мужского пола вынуждены заниматься гимнастикой в Краматорске, где имеется специально оборудованный зал. Это происходит из-за того, что помещение ДЮСШ, расположенное на ул. Банковской (Юн. Коммунаров), не вмещает всех желающих и его отдали девочкам. Описав преимущества занятий спортивной гимнастикой для детей, женщина указывает размеры зала, необходимого для тренировок.

На сегодняшний день инициативу Елены Будаевой поддержали 50 человек. По всей видимости, дети остальных горожан либо равнодушны к гимнастике, либо занимаются другим видом спорта, либо - девочки.

о средней зарплате для мэра

Олег Куренной 27 ноября предложил выплачивать мэру Славянска среднюю зарплату по городу и не давать премий. На этот призыв пока откликнулись 48 человек.

«За время работы Ляха на должности мэра Славянска он себя никак не проявил. Ни как хозяйственник, ни как экономист. Что в Славянске сделано нового и уникального?», - задается вопросом автор петиции. По его мнению, средняя зарплата не помешает мэру «Любить город, как Неля».

о выдаче медкарт

Неожиданное предложение поступило 23 ноября от Владимира Бондаренко. Он требует выдавать медицинские карточки в лечебных учреждениях лишь по удостоверению личности.

«В центральной городской больнице любой гражданин без паспорта может получить чужую медицинскую карточку в своих корыстных целях», - пишет он. По мнению бдительного пациента, это делается «для завладения земельными участками». Как именно по карточке происходит захват земли, Владимир Бондаренко не сообщает. Но его петиция нашла отклик в сердцах 20 славянцев.

о сайте горводоканала

Отметим, что наибольшее число голосов на сегодняшний день собрала петиция с просьбой к городским властям наладить работу сайта горводоканала. С таким предложением еще 18 сентября обратилась Надежда Резникова. На сегодняшний день петицию поддержали 118 человек. Несмотря на то, что славянцы очень часто сетуют на работу вышеназванного сайта, вряд ли за оставшиеся 13 дней петиция наберет недостающее число симпатиков.

о восстановлении троллейбусных маршрутов

Больше ста голосов удалось собрать предложению Даны Матяшовой о восстановлении троллейбусных маршрутов №4 и №5. Петицию, зарегистрированную 17 ноября, уже поддержали 106 жителей города.

о благоустройстве автостанции

Петиция о благоустройстве автостанции - на третьем месте по популярности. Она набрала 95 голосов, до конца голосования осталось 35 дней.