В ООШ №7 открыли мемориальную доску в честь Романа Напрягло

|7 декабря 2017
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В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, в ООШ №7 состоялось открытие памятной доски в честь Романа Напрягло. 20-летний выпускник школы погиб 26 февраля 2017 года, защищая родную землю от российских захватчиков.
Мероприятие вышло очень эмоциональным. В маленьком холле учебного заведения, где разместили доску, собрались родители и сестра героя, ученики школы, боевые побратимы Романа, волонтеры, представители городской власти.
Школьников было мало. Урок почему-то не отменили. Хотя, наверняка, из памятного события дети вынесли бы гораздо больше, чем из книжной премудрости.
Исполнение гимна, стихи - за годы войны в Украине выработался своеобразный сценарий проведения памятных мероприятий. Но он прерывался выступлениями участников митинга, куда более искренними, чем заученные рифмованные строчки. Мама Романа, которая не могла говорить от слез. Вместе с ней плакали и гражданские, и военные. Побратим славянского героя, рассказавший, как воевал и погиб 20-летний мальчишка. Представители городской власти, поклонившиеся родителям, потерявшим сына в бою. Священник, нашедший простые и душевные слова утешения...
Каждое выступление заканчивалось рефреном - «герои не умирают». Роман Напрягло будет жить в памяти земляков. Его портрет будет встречать детей, входящих в школу. Мемориальную доску открыли отец Романа и его боевой командир. Сняв желто-синее полотнище, оба застыли, посмотрев в глаза воину, которому навсегда осталось двадцать.
- Учите детей любить Родину на примере Романа. Приглашайте на уроки его боевых товарищей и родных. Пусть они рассказывают, каким он был, как он жил - так воспитывается патриотизм, - предложил педагогам заместитель городского головы.
Митинг закончился исполнением гимна Вооруженных сил Украины. Его акапельно спела старшеклассница 7-й школы. К мемориальной доске положили цветы, военные отдали честь. Мама героя по-домашнему поблагодарила всех, кто пришел почтить память ее сына.
После этого процессия отправилась на Северное кладбище, где похоронены славянцы, которые погибли, защищая Украину в необъявленной войне. На сегодняшний день их трое - Андрей Ременюк, Николай Колосовский, Роман Напрягло. Герои, которые никогда не умрут.
Общественные активисты пообещали сделать все, чтобы одна из центральных улиц города была названа именем Романа Напрягло.
- В Славянске обязательно должна быть улица имени Романа. Этот мальчик строил новую Украину. Его не нужно героизировать, вся его жизнь - подвиг, - говорят волонтеры.
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• Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек
• Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью
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• Из 690 мероприятий программы реализовали лишь 347
• Область просит Славянск отдать «Лесную сказку». Горсовет в раздумьях
• Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»
• ФК «Славянск» стартовал с победы
• Славянские кикбоксеры успешно выступили в Константиновке
• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
• Международные игры боевых искусств
• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
• В ООШ №16 прорвало отопление
• Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали
• Школьники перешагнули эпидпорог
• Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках
• Славянцев призывают помочь бездомным
• Проходят взрослые, гуляют дети
• В общественном совете Славянска изменился персональный состав
• Девятиклассникам рекомендуют получить паспорт
1 декабря 2017
• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
• В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов
• У пенсионерки выманили 17000 гривен
• На Бульварной посадили еще полсотни яблонь
30 ноября 2017
• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
• Славянск стал оранжевым в защиту женщин
• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
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Комментарии к статье «В ООШ №7 открыли мемориальную доску в честь Романа Напрягло»
В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, в ООШ №7 состоялось открытие памятной доски в честь Романа Напрягло. 20-летний выпускник школы погиб 26 февраля 2017 года, защищая родную землю от российских захватчиков.