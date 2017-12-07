В ООШ №7 открыли мемориальную доску в честь Романа Напрягло

В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, в ООШ №7 состоялось открытие памятной доски в честь Романа Напрягло. 20-летний выпускник школы погиб 26 февраля 2017 года, защищая родную землю от российских захватчиков.

Мероприятие вышло очень эмоциональным. В маленьком холле учебного заведения, где разместили доску, собрались родители и сестра героя, ученики школы, боевые побратимы Романа, волонтеры, представители городской власти.

Школьников было мало. Урок почему-то не отменили. Хотя, наверняка, из памятного события дети вынесли бы гораздо больше, чем из книжной премудрости.

Исполнение гимна, стихи - за годы войны в Украине выработался своеобразный сценарий проведения памятных мероприятий. Но он прерывался выступлениями участников митинга, куда более искренними, чем заученные рифмованные строчки. Мама Романа, которая не могла говорить от слез. Вместе с ней плакали и гражданские, и военные. Побратим славянского героя, рассказавший, как воевал и погиб 20-летний мальчишка. Представители городской власти, поклонившиеся родителям, потерявшим сына в бою. Священник, нашедший простые и душевные слова утешения...

Каждое выступление заканчивалось рефреном - «герои не умирают». Роман Напрягло будет жить в памяти земляков. Его портрет будет встречать детей, входящих в школу. Мемориальную доску открыли отец Романа и его боевой командир. Сняв желто-синее полотнище, оба застыли, посмотрев в глаза воину, которому навсегда осталось двадцать.

- Учите детей любить Родину на примере Романа. Приглашайте на уроки его боевых товарищей и родных. Пусть они рассказывают, каким он был, как он жил - так воспитывается патриотизм, - предложил педагогам заместитель городского головы.

Митинг закончился исполнением гимна Вооруженных сил Украины. Его акапельно спела старшеклассница 7-й школы. К мемориальной доске положили цветы, военные отдали честь. Мама героя по-домашнему поблагодарила всех, кто пришел почтить память ее сына.

После этого процессия отправилась на Северное кладбище, где похоронены славянцы, которые погибли, защищая Украину в необъявленной войне. На сегодняшний день их трое - Андрей Ременюк, Николай Колосовский, Роман Напрягло. Герои, которые никогда не умрут.

Общественные активисты пообещали сделать все, чтобы одна из центральных улиц города была названа именем Романа Напрягло.

- В Славянске обязательно должна быть улица имени Романа. Этот мальчик строил новую Украину. Его не нужно героизировать, вся его жизнь - подвиг, - говорят волонтеры.