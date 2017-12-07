Новогодние подарки и ребенок: как не разрушить волшебство и не заработать аллергию

Приближающиеся зимние праздники уже дали старт особому, не имеющему названия месяцу, когда количество сладостей, потребляемых юными славянцами, возрастает в разы. Число подаренных ребенку «волшебных сундучков», наполненных конфетами, шоколадом и мандаринами, порой исчисляется десятками. Счастливое дитя поглощает съедобные подарки и не заботится о последствиях. Задуматься о них - задача родителей, считает врач-педиатр высшей категории, врач общей практики семейной медицины Валентина Шевченко.

Авторитетное мнение

- Первое, что страдает в организме ребенка от чрезмерного поедания сладостей - зубы, - говорит доктор Шевченко.- Сахар (глюкоза, сахароза, фруктоза и т.п.), содержащийся во всех без исключения сладостях, относится к низкомолекулярным углеводам. Как только ребенок съедает, например, конфету, во рту у него образуется молочная кислота, и естественная кислотная среда резко повышается, разрушая эмаль зубов. Легкоусвояемые углеводы могут откладываться в организме в виде жиров. Другими словами, бесконтрольное поедание сладостей приведет к появлению у ребенка избыточного веса. Любая сладость провоцирует повышение уровня глюкозы в крови, заставляя поджелудочную железу вырабатывать инсулин. Но если нагрузка на нее будет постоянной, это может привести к развитию сахарного диабета. Чрезмерное количество углеводов усиливает секрецию желудочного сока. У ребенка могут появиться тошнота, изжога, боли в желудке. Шоколад, который можно считать любимым детским лакомством, - очень жирный продукт. В нем содержится 32–35% жира. Бесконтрольное его употребление неизбежно приведет к проблемам с печенью.

Валентина Шевченко объясняет, что безопасная норма для ребенка - 50 граммов конфет в день. И череда новогодних праздников не должна стать исключением. Недопустимы чупа-чупсы, «кислинки», «шипучки» и конфеты с чрезмерным содержанием красителя. Все это лучше заменить обычными карамельками и качественным шоколадом.

Мандарины, много десятилетий удерживающие лавры «новогодних фруктов», в последние годы завоевали печальную славу «аллергена №1». К сожалению, аллергия на мандарины или апельсины встречается почти у каждого славянского дошкольника. Стоит ли рисковать поджелудочной железой ребенка, разрешая ему бесконтрольно поглощать сочные дольки? Врачи категоричны в ответе на этот вопрос: при отсутствии аллергии - не больше 2 цитрусовых в день, при наличии - не больше 2 долек.

- К сожалению, зачастую взрослые начинают «вникать в ситуацию», когда ребенок уже покрыт аллергической сыпью. Но и тогда они лечат внешние проявления - то есть эту самую сыпь. А страдают у малыша внутренние органы, - говорит педиатр Шевченко.

Еще один «страшный сон» детского врача - новогоднее застолье. Его не всегда могут осилить здоровые взрослые, что уж говорить о нежных детских желудках.

Во многих семьях праздник - в первую очередь, повод вкусно и сытно поесть. Хозяйки в поте лица готовят традиционные салат оливье, сельдь под «шубой», щедро поливая их 72-процентным майонезом. Кроме того, в Новый год принято баловать себя чем-нибудь «этаким»: грибочками, морепродуктами и прочими деликатесами. Вместе со взрослыми все это кулинарное изобилие употребляют дети.

По словам педиатра, организм детей значительно хуже, чем у взрослых, переваривает жирные продукты. Это связано с тем, что функции печени и желчного пузыря у них еще полностью не сформированы. В кишечнике всасывание нежелательных продуктов быстро приводит к различным нарушениям.

- Итог праздничных пиршеств мы наблюдаем каждый год, - делится Валентина Шевченко. - Воспалительные изменения в желудочно-кишечном тракте, пищевые отравления, аллергические реакции, диарея. Очень часто дело доходит до госпитализации. Родители должны помнить, что «сорвать поджелудочную» ребенку очень легко. И бывает, одного срыва достаточно, чтобы сформировалась предрасположенность к проявлению ацетонемических состояний. А это, в свою очередь, ведет к общему отравлению организма.

Другими словами, у ребенка будет периодически подниматься уровень ацетона в крови, чтобы снизить его, придется вести малыша в стационар под капельницу. Валентина Ивановна рассказывает, что у одной из ее маленьких пациенток после двух срывов поджелудочной железы ацетон поднимается даже из-за «банальной» ОРВИ.

- Поэтому, если нет возможности организовать отдельный стол для детей, блюда с общего стола должны быть максимально безопасны для детского организма, - советует врач. - Обращайте внимание на срок годности конфет в новогодних подарках. Если можно, договоритесь с родственниками, чтобы не дарили сладости, заменив их игрушками. Но если у ребенка проявились признаки воспаления ЖКТ, дайте ему ферменты, пробиотики и много питья. В случае, если «домашние» средства не помогают, обращайтесь к врачу. Медицина поможет детям пережить «сладкий» месяц.

Слово родителям

Мама двух детей, медработник Евгения Шереметьева считает, что подготавливать детей к «сладкому месяцу» необходимо задолго до его начала. По ее мнению, конфеты в семье не должны быть фетишем. Если сладости доступны, дети будут относиться к ним равнодушно.

- Совсем не давать ребенку конфеты у особо принципиальных родителей получится до тех пор, пока малыш не пошел в садик, - считает Евгения Шереметьева. - Потом это становится невозможным. Дети, которым дома не дают конфеты, выпрашивают их у сверстников, которым конфеты дают. Для такого ребенка конфетка становится самым желанным лакомством, ведь дома, у мамы и папы, получить ее невозможно.

В итоге, говорит мама, проблемы будут возникать постоянно, а не только в сезон подарков. Ведь лишенный сладостей ребенок будет готов отдать за конфету все. Например, он может пойти за незнакомым человеком, предложившим ему лакомство. Если такому ребенку попадут конфеты из подарочного набора, он будет их есть, пока не съест все до одной. Ведь малыш испугается, конфеты у него отнимут и больше не дадут. Именно в таком случае может возникнуть аллергия или пищевое отравление. Кроме того, вряд ли такой малыш станет делиться конфетами с друзьями.

- Обоим своим детям я даю конфеты примерно с двух лет. Сначала я их ограничивала. Но сейчас вижу, что ни сын, ни дочь не едят их больше одной-двух. Необходимость ограничивать их отпала сама собой. Мои дети берут с собой конфеты в садик, в школу и на прогулку, делятся ими со сверстниками. Для них конфеты не являются большой ценностью. Дети относятся к ним равнодушно и легко с ними расстаются. Поэтому, когда я предлагаю отложить пару «волшебных сундучков» или подарить их бабушке с дедушкой, особых претензий у них не возникает, - делится своим методом Евгения.

У отца двух сыновей Олега Мухина - свой подход.

- Сладости - самый легкий способ выразить свою любовь к ребенку. А вы покачайтесь с ними на тренажерах, съездите на Славкурорт на велосипедах, поднимитесь на гору Артема в Святогорске. Дети потратят столько энергии, что никакие «лишние» сладости во вред им не пойдут, - считает папа-массажист.

По словам Олега, новогодние «волшебные сундучки» принесут вред, если в немереных количествах поглощать их перед компьютером или телевизором. А если праздники провести в активном отдыхе, то даже коробка конфет, уничтоженная ребенком «за один присест» только добавит радость жизни.

- Разумеется, если мы знаем, что у старшего сына аллергия на мандарины, в доме не будет цитрусовых, даже на новогодние праздники. Хотя наша бабушка считает это жесткой мерой, особенно, по отношению к младшему ребенку, и советует пропить антигистаминное средство и немного «покутить». Мы поступали таким образом, пока сыну было 6-9 лет. Теперь решили, что он в состоянии обойтись без мандарин, заменив их, киви или бананами, - говорит Олег Мухин.