Жители села Сидорово против заказника на их землях

|9 декабря 2017
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В селе Сидорово Славянского района 11 ноября состоялось общее собрание граждан, на котором обсуждался проект создания за пределами населенного пункта новой экологической зоны – природоохранного заказника «Сидоровский».
Чтобы убедить селян в необходимости такого шага, на сборы приехали представители областного департамента экологии и природных ресурсов, а также разработчики проекта из столичного института. По мнению заказчиков и разработчиков, создание на землях Сидоровского сельсовета природоохранной зоны площадью 746 га станет дополнительной защитой земли от самовольной застройки, разработки меловых карьеров, образования несанкционированных свалок мусора и, кроме того, послужит стимулом для развития здесь зеленого туризма. Стоит отметить, что входящая в схему заказника территория охватывает луга, где местные жители выпасают скот и косят траву на сено. При этом в зону попадает часть прибрежной территории, в том числе, места массового отдыха селян.
Полуторачасовые попытки специалистов убедить жителей села в необходимости создания заказника успехом не увенчались. Подавляющее большинство участников обсуждения проголосовали против предложенного экологами проекта. В первую очередь, люди опасаются, что новый статус территории сделает ее режимной, то есть закрытой для посещения. Подозревают жители и то, что в дальнейшем заказник перейдет в частное пользование – законом такой механизм предусмотрен.
Со своей стороны, главный специалист киевского проектного института Анастасия Олещенко заверила местных жителей, что режим работы заказника не предусматривает ограничение в использовании земли для выпаса домашнего скота и рекреации граждан.
Аргументы специалистов, впрочем, людей не убедили. Частично соглашаясь с доводами, они, тем не менее, сохранили скепсис в отношении заказника, считая, что нормально оформленный проект землеотвода территории станет достаточной защитой от ее нерационального использования.
Еще один нюанс ситуации заключается в том, что в рамках административной реформы распоряжаться этими землями будет не областной департамент, а местная громада. Тогда, как прозвучало, уместно будет говорить и о заказнике. Но больше всего люди возмущаются тем, что решение о создании «Сидоровского» принималось «наверху», без учета мнения местного населения.
Стоит указать, что общественные слушания были инициированы уже после того, как против экологического проекта проголосовали депутаты местного сельсовета. Вполне возможно, что собрание граждан стало еще одной пробой областного руководства «продавить» вопрос с заказником. Проба, как уже говорилось, ожидаемого результата не дала – из 125 участников обсуждения 100 человек проект не поддержали. Далее по процедуре данный вопрос снова придется вынести на сессию сельсовета. Учитывая позицию депутатов, продемонстрированную ими при первом голосовании, результат, скорее всего, будет отрицательным. Таким образом, создание на землях Славянского района заказника «Сидоровский» если не отменяется, то откладывается на неопределенный срок.
P. S.: По информации областного департамента экологии, в Донецкой области планируется создать 40 природоохранных зон. На эти цели из областного бюджета выделено 700 тыс. грн.
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В селе Сидорово Славянского района 11 ноября состоялось общее собрание граждан, на котором обсуждался проект создания за пределами населенного пункта новой экологической зоны – природоохранного заказника «Сидоровский».