Батюка, 6: инцидент почти исчерпан

На прошлой неделе получила очередное продолжение история с домом №6 на улице Батюка, жители которого в середине ноября обратились в исполком с просьбой избавить их от зловонного запаха, идущего в квартиры из залитого канализационными стоками подвала.

После жалобы руководство УЖКХ отчиталось о принятых мерах, а именно: замене неисправного участка внешнего канализационного коллектора и устранении утечек в самом подвале. Тем не менее, жильцы дома посчитали, что сделано было недостаточно, поскольку подвал третьего подъезда по-прежнему источает удушливое амбре.

Проблему решили обсудить на общем собрании, которое назначили на 30 ноября у «эпицентра» - злополучного третьего подъезда. Народу собралось немного - не более десяти человек. Пообщаться с ними пришел директор обслуживающей организации - жэка «Цидило и К» Владимир Гущин. Встреча проходила в присутствии секретаря городского совета Жана Кима, к которому жители стали звонить уже напрямую, минуя диспетчерскую жэка.

Выслушав претензии, Владимир Гущин продемонстрировал, как обстоят дела на самом деле. Если прежде, по его словам, нечистоты в подвале стояли едва ли не по колено, то сейчас спуститься вниз удалось, не замочив ног - все стоки откачали. От них осталась лишь небольшая лужа, осушить которую насосом не получилось. Неприятный запах в подвале остался, поскольку им пропиталось все - от пола до стен. Чтобы он выветрился, необходимо некоторое время. В остальных же подъездах - первом, втором и четвертом - зловония не ощущается.

Владимир Гущин пообещал, что остатки стоков в подвале третьего подъезда вычерпают ведрами, полы подсыплют и подровняют, после чего подвал обработают хлорной известью. (К слову, на прошлой неделе силами ООО «Профдезинфекция» подвал был обработан инсектицидом от комаров и прочих насекомых.) Все должно быть сделано на этой неделе. Кроме того, в четвертом подъезде, стены которого пострадали от утечки, будет сделан косметический ремонт.

Жителям было обещано, что по завершении работ в подвале они смогут проинспектировать результат с привлечением стороннего специалиста. Но с условием, что при этом будет присутствовать представитель «Цидило и К». В свою очередь, Жан Ким заверил, что будет держать ситуацию на личном контроле.

По ходу дела выяснилось, что внутридомовая канализация периодически забивается, из-за чего в ваннах и унитазах на первом этаже образуются «гейзеры» из хозфекальных стоков. Чтобы такого не возникало, Владимир Гущин попросил жителей не бросать в унитазы посторонние предметы.

«Унитаз – не мусоропровод», - напомнил он.

В свою очередь, жильцы пообещали напомнить об этом соседям, развесив на подъездах соответствующие объявления.