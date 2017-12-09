Cлавянцы продолжают переходить дорогу на САТу в неположенном месте

|9 декабря 2017
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Сотрудники наряда патрульной полиции Славянска и Краматорска 1 декабря проводили разъяснительную работу среди пешеходов, которые шли через дорогу на не предназначенном для этого участке между остановками САТу на противоположных сторонах улицы Банковской (Юных Коммунаров).
Полицейские встречали нарушителей на остановке со стороны ДК. Выйдя из общественного транспорта и перейдя проезжую часть, граждане оказывались лицом к лицу с людьми в форме.
Пешеходам вежливо объясняли, что переходить дорогу в данном месте не положено. Согласно пункту 4.7 Правил дорожного движения, это следует делать на одном из двух пешеходных переходов, которые находятся в зоне прямой видимости.
Народ реагировал по-разному. Одни внимательно выслушивали, соглашались и обещали больше не нарушать. Другие молча убегали. Третьи возмущались и доказывали, что место между остановками — самое подходящее для пешеходного перехода, и то, что его здесь нет, является недоработкой городских властей.
В первый раз полицейские ограничивались предупреждениями.
«В дальнейшем, если люди не будут реагировать, придется их штрафовать», - говорит офицер патрульной полиции 4 роты Анастасия Корзун.
Отметим, что согласно ч. 3 ст. 127 Административного кодекса Украины, наказание за такое нарушение варьируется от предупреждения до штрафа в размере 51 гривни.
Стоит добавить, что о проблеме мы писали уже не раз. Очевидно, что путь между остановками наиболее удобен, поэтому люди идут через дорогу именно здесь, пусть и в нарушение Правил дорожного движения и даже порой рискуя жизнью. Пешеходы вряд ли перестанут делать это в дальнейшем, несмотря на предупреждения.
Выходом из ситуации с точки зрения пешеходов представляется обустройство здесь официального пешеходного перехода. Но это упирается в практически неразрешимую проблему - разработку общегородской схемы организации дорожного движения. Затраты на создание схемы исчисляются 2,5 млн гривен и двумя годами работы.
Пожалуй, в связи с этим стоит вспомнить совсем свежий случай, когда после акции протеста в микрорайоне Химик руководство города в оперативном порядке решило разработать локальную схему движения для отдельно взятого перекрестка улиц Современной и Донской. Акция же, как известно, была организована после смертельного ДТП, когда переходившего дорогу на пешеходном переходе мужчину сбил автомобиль. Или, к примеру, взять переход на остановке «Лесной», который появился вскоре после того, как на этом участке машина сбила женщину. Может быть, властям стоит не ждать очередного печального прецедента и найти возможность решить проблему?
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Сотрудники наряда патрульной полиции Славянска и Краматорска 1 декабря проводили разъяснительную работу среди пешеходов, которые шли через дорогу на не предназначенном для этого участке между остановками САТу на противоположных сторонах улицы Банковской (Юных Коммунаров).