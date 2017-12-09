Активист заявил о попытке фальсификации конкурса на должность начальника УЖКХ

|9 декабря 2017
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На аппаратном совещании 5 декабря представитель общественной организации «Слов'янська січ» Василий Хоменко сообщил о попытке подтасовки в ходе проведения конкурса на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, который состоялся 27 ноября.
По его словам, предполагалось, что претендент вытащит «нужный» билет, однако присутствовавшие на заседании конкурсной комиссии представители общественности все билеты перемешали. Билет попался другой, однако экзаменуемый все равно написал ответы на те вопросы, которые были в заранее подготовленном. При этом номер билета в экзаменационном листе он не указал.
Чтобы подобное не повторялось впредь, Василий Хоменко потребовал включить в состав экзаменационной комиссии представителей общественных организаций, предложив выбрать их из числа членов общественного совета при исполкоме. Также он добавил, что в связи со случившимся было направлено заявление в полицию.
Ситуацию прокомментировал городской голова Вадим Лях на пресс-конференции, которая состоялась 6 декабря.
Он сообщил, что в конкурсе участвовали два претендента — Андрей Секлецов (именно о нем говорил Василий Хоменко, - прим.) и экс-глава Славянской райгосадминистрации Олег Власов. Секлецова Вадим Лях охарактеризовал как профессионала, который имеет опыт работы заместителем городского головы, советником губернатора, владеет ситуацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства. О Власове же напомнил, что тот был уволен с поста председателя РГА после объявленного ему депутатским корпусом недоверия, а также сообщил, что в отношении данного претендента прокуратурой открыто уголовное производство по факту непредоставления декларации.
Градоначальник отметил, что предпочел бы решать кадровые вопросы без конкурсного отбора, полагаясь на рекомендации и информацию о претендентах и собственную интуицию, однако в данном случае без этого не обойтись. В то же время признался, что если бы получил возможность назначить главу УЖКХ лично, то Олег Власов эту должность не получил бы.
Также Вадим Лях высказал предположение, что, создавая негативный информационный фон об Андрее Секлецове, тем самым общественники защищают интересы Олега Власова.
«Как руководитель, кого я должен выбрать — практика или теоретика, который выучил билеты? По закону, должен выиграть теоретик. Если бы он набрал 25 баллов, Славянск получил бы в качестве руководителя УЖКХ человека, которого только что отстранили с одной должности, на которого открыто уголовное производство, у которого есть недоверие депутатов. То есть, получается, что чем хуже для Ляха и для города, тем лучше для тех товарищей, которые очень обеспокоены судьбой Олега Власова», - заявил мэр.
Что касается самой процедуры проведения конкурса, то, по словам Ляха, с обвинениями общественников должны разобраться компетентные органы. «Я понимаю, что есть закон, и все будет сделано по закону. Скандала там никакого нет, процедура идет. Один доволен, второй недоволен, такое всегда бывает. Один сказал, что пойдет в суд и будет оспаривать. Пусть суд и решает, был там скандал или не было», - подчеркнул он.
Также мэр добавил, что не против включения в состав конкурсной комиссии представителей общественных организаций, если такая возможность не запрещена законом.
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• Новогодние подарки и ребенок: как не разрушить волшебство и не заработать аллергию
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• Пешеходов штрафовать, гимнастический зал открыть, зарплату мэру урезать - о чем славянцы просят власть
• Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек
• Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью
6 декабря 2017
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• Область просит Славянск отдать «Лесную сказку». Горсовет в раздумьях
• Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»
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• Славянские кикбоксеры успешно выступили в Константиновке
• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
• Международные игры боевых искусств
• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
• В ООШ №16 прорвало отопление
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На аппаратном совещании 5 декабря представитель общественной организации «Слов'янська січ» Василий Хоменко сообщил о попытке подтасовки в ходе проведения конкурса на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, который состоялся 27 ноября.