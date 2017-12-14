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Фотофакт

Урны, «урнозаменители» и культура

Почему славянские школы не публикуют финансовую отчетность

Павел Коротенко
14 декабря 2017 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Заместитель мэра настаивает, что кошелек каждого родителя - это его личное дело, и дискриминация на этой почве недопустима.

Родители, считающие, что их деньги используются непрозрачно, должны обращаться в полицию. Такое заявление сделал заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный в ходе брифинга, состоявшегося 12 декабря. Собрать журналистов чиновника побудил ряд критических публикаций о якобы бесконтрольном использовании денег, сдаваемых родителями в школы.

Как чиновник, и как родитель

Свой комментарий Юрий Подлесный разделил на две позиции: официальную и частную. Как чиновник, он высказал убеждение, что никто из штатных работников школы к родительским деньгам прикасаться не должен, все эти вопросы решаются только родительским комитетом. Также заммэра подчеркнул, что решение вносить деньги или нет, каждый родитель волен принимать самостоятельно. И в случае отказа никто не вправе его за это осуждать, а тем более, притеснять его ребенка. 

Вместе с тем, он признал, что сегодняшний уровень бюджетного финансирования явно отстает от запросов городской образовательной системы, и финансовая помощь родителей в этом смысле неоценима. Обратившись к собственному опыту, Юрий Подлесный сказал, что лично он, как родитель, готов сдавать деньги на школьные потребности, ведь в конечном итоге от этого зависит качество образовательных услуг, которые получают его дети. Но если кто-то, в силу своего экономического положения или по другим причинам, не может присоединиться к сбору денег, это не должно стать почвой для конфронтации между педагогами, родителями и детьми.

Учет родительского вклада

В контексте темы журналисты спросили Юрия Подлесного о вопросе отчетности использованных средств. Напомним, что согласно последним изменениям в законе Украины "Об образовании" все школы должны публиковать на своих сайтах отчеты о своей финансовой деятельности. Такую норму заместитель городского головы считает малоприменимой к существующим реалиям, ведь на сегодняшний день все бухгалтерские расчеты по школам ведутся централизовано, на уровне гороо. Для того, чтобы школы смогли самостоятельно выполнять эту работу, в штат их трудовых коллективов нужно включать должность бухгалтера, а это, по мнению Юрия Подлесного, неоправданно увеличит затраты. Данный вопрос, по словам Юрия Подлесного, подлежит более детальному изучению.

При любом раскладе не совсем понятно, как указывать в этих отчетах деньги родителей. Ведь в школу они большей частью попадают не в виде наличных, а в форме материальных ценностей или оказанных услуг - например, ремонтных работ. С купленными предметами, кстати, дело обстоит проще. Если родители, после того, как их ребенок закончит школу, пожелают забрать ценность, они ее заберут. Если нет - предмет поставят на баланс учебного учреждения и признают коммунальным. Услуги подсчитать сложнее, ведь иногда родители выполняют их самостоятельно и без сметы. 

В случае возникновения конфликтных ситуаций Юрий Подлесный рекомендует родителям обращаться не в гороо, а напрямую в правоохранительные органы.

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Комментарии к статье «Почему славянские школы не публикуют финансовую отчетность»

Родители, считающие, что их деньги используются непрозрачно, должны обращаться в полицию. Такое заявление сделал заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный в ходе брифинга, состоявшегося 12 декабря. Собрать журналистов чиновника побудил ряд критических публикаций о якобы бесконтрольном использовании денег, сдаваемых родителями в школы.

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