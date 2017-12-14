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Фотофакт

Урны, «урнозаменители» и культура

Верующие родители против ID-сертификатов для 9-классников

Светлана Вьюниченко
14 декабря 2017 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
ID-свидетельства о неполном среднем образовании выдаются в Украине с 2015 года, и ранее их оформление никаких проблем в Славянске не вызывало.

В Славянске возникла неожиданная проблема с оформлением сертификатов о неполном среднем образовании. О ней рассказала замначальника гороо Марина Хохлова.

Как выяснилось, некоторые родители 9-классников не разрешают детям получать свидетельства в виде ID-карты. Верующих граждан смущает чип, вмонтированный в сертификат, и присвоение номера. 

- Сейчас мы готовим списки детей, которые будут получать сертификаты о неполном среднем образовании в конце учебного года. Позже документы будут отправлены в Киев, где изготовят соответствующие ID-карты. Поскольку дети несовершеннолетние, их данные должны быть указаны с разрешения родителей. Здесь иногда и возникают заминки, - объясняет Марина Хохлова.

Чиновники гороо признаются, что на сегодняшний день случаев отказа от идентификационного сертификата немного. Но они есть, и, что печально, - носят системный характер. 

- Если мы получили письмо, на которое дали разъяснение, то следующий отказ приходит уже с учетом этих разъяснений, полученных другим заявителем. Такое чувство, что где-то работает мозговой центр, толкающий людей на необдуманные поступки, - говорит замначальника гороо.

Отказ от ID-карт родители объясняют самыми фантастическими причинами. Одна из них - из детей создадут базу данных, а потом продадут на органы. При этом в качестве аргументов приводят Нюрнбергский процесс, где запретили присваивать людям номера. Правда, при этом забывают уточнить, что там речь шла об узниках концлагерей.

Нужно отметить, что родители не отказываются получать сертификат о неполном среднем образовании в принципе - их не устраивает исключительно ID-формат. 

- Но дело в том, что свидетельства другой формы в Украине больше не выдаются. А без такого сертификата ребенок не сможет продолжать образования. Его не примут не то, что в техникум, но даже в 10 класс, - объясняет Марина Хохлова.

По ее словам, ссылки родителей на Конституцию Украины, гарантирующую гражданам возможность получить среднее образование, неуместны. 

- Основной закон не определяет, на каких именно условиях будет доступно это образование. Такие формальности регулируются соответствующим нормативным актом. А ЗУ «Об образовании» гласит, что переход на новую образовательную ступень возможен при наличии определенных документов. В данном случае -  ID-сертификата, - говорит чиновник. 

Замначальника гороо замечает, что у родителей, отстаивающих «религиозные права» своих детей, как правило, имеется и мобильный телефон с номером, и банковские карты с чипами. Они взрослых почему-то не смущают. А дети остаются заложниками надуманных проблем. 

Отметим, что «борьба с цифрами» верующими гражданами ведется регулярно. В начале 2000 в Славянске в частности и в стране в целом прокатилась целая волна отказов от получения идентификационных кодов, которые православные верующие называли «печатью антихриста». Теперь история, надо полагать, выходит на новый виток.

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Комментарии к статье «Верующие родители против ID-сертификатов для 9-классников»

В Славянске возникла неожиданная проблема с оформлением сертификатов о неполном среднем образовании. О ней рассказала замначальника гороо Марина Хохлова.

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