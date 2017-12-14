И вот она нарядная: как украсить елку в год желтой Собаки

Наступающий год желтой земляной Собаки привносит свои нотки в украшение праздничной елки. По крайней мере, так заверили журналистов «ТВ плюс» в торговых отделах города, где продают новогодние безделушки.

Собака - существо домашнее и бесконечно преданное человеку. Она не любит хвастовство и помпезность. Главное - чтобы всем было уютно, тепло и удобно.

Такие мотивы и должны найти свое отражение в украшении новогодней елки. «В масть» пойдут желтые и «золотые» игрушки, которые прекрасно перекликаются с красными акцентами.

Однако, по словам продавцов-консультантов в магазине «Акварель», спросом пользуются все виды и палитры новогоднего товара. «Люди устали и хотят праздника», - так объясняют консультанты предновогодний ажиотаж.

Своего покупателя находят стеклянные расписные шары, которые везут из Западной Украины. Их цена варьируется от 75 до 180 грн за штуку. Хорошо идут пластиковые китайские украшения. Коробка таких небьющихся шариков обойдется в 37-65 грн. Детвора подолгу «зависает» над многочисленными игрушками в форме зверушек и различных предметов. Впрочем, у взрослых они тоже вызывают добрую ностальгию. Собаки, в силу восточного календаря, пользуются особой популярностью, но и другие фигурки не остаются без внимания. Такие украшения стоят от 25 до 80 грн - в зависимости от размера и формы. Условно их можно поделить на две категории: «а ля 1950-е годы, Советский Союз», и утонченно-европейские. Как рассказали продавцы, своего покупателя находят оба варианта. Кстати, такие игрушки отлично идут на экспорт. Их в Украине закупают Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Нидерланды.

Новинками нынешнего сезона консультанты назвали светящиеся шары - по ним, как в детском стишке, сбегают вниз огоньки. Цена такого украшения довольно высока - от 250 грн, но товар на прилавке не залеживается. Еще одна новость сезона - гирлянды на батарейках. Они не требуют удлинителей, не замыкают и позволяют поставить елку как угодно далеко от розетки.

Отдельным моментом стоят ажурные игрушки из металлических конструкций. Их можно вешать на новогоднее дерево или украшать помещение. Как и все натуральное в стиле «эко», такие украшения отнюдь недешевы. Однако продавцы советуют купить всего несколько игрушек, а остальные смастерить вместе с ребенком, например, из лозы, соломы или тесьмы.

В достаточном количестве в продаже имеется мишура украинского производства. Она снабжена сертификатами качества и не оставляет запаха. При этом на искусственной елке специалисты советуют «дождиком» не злоупотреблять. Изготовленное на фабрике дерево отличается пушистостью, а потому скрывать изъяны на нем не придется. А вот живая елка редко бывает идеальной формы, и поэтому требует некоторого «прикрытия».

Добавим, что продавцы-консультанты советуют украшать елку по спирали. Вглубь дерева следует повесить маленькие шарики или фигурки. А большие красивые шары, как вишенку на торте, лучше разместить по краям. Тогда дерево не будет выглядеть плоским, оно получит объем и принесет больше радости.