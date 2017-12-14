В Славянске стартовал сезон продажи елок

Как и в прошлом году, в нынешнем сезоне торговля елками в Славянске стартовала в начале декабря. По словам реализаторов новогодних деревьев, этому способствует наметившаяся в обществе тенденция к установке лесной красавицы ко Дню святого Николая.

Однако большинство горожан придерживается устоявшихся традиций, поэтому особого спроса на елки продавцы ждут, начиная с 23-24 декабря. Стоит отметить, что, по сравнению с прошлым годом, цена на новогодние елки практически не увеличилась. На сегодняшний день за довольно пушистую двухметровую сосну продавцы просят от 200 до 250 гривен. Цена метрового деревца стартует со 100 гривен. Ветки продают за 10-25 грн. В целом, цена среднестатистической елки-2018 колеблется в пределах 130-160 грн.

В прошлом году была довольно популярна «сборная» елочная конструкция. Она представляла собой дерево, сделанное из веток. Продавали его сразу на подставке. Пока подобных «дизайнерских» елок в городе не наблюдается. Зато обычные продаются на каждом шагу. Отметим, что все елки имеют чипы - знак того, что дерево было срублено на законных основаниях.

Продавцы рекомендуют приобретать деревья сейчас, пока есть выбор. Впрочем, как показывает практика, выбор есть практически всегда. А цены в последние дни могут упасть.

Тем, кто готов ехать за елкой в лес самостоятельно, напоминаем, что ближайшая к Славянску плантация «новогодних елок» расположена в Маяцком лесничестве Славянского лесхоза. Инженер по лесным культурам Светлана Пастернак сообщила, что здесь специально к празднику выращивают крымскую сосну - красивое пушистое дерево с длинными темно-зелеными иголками. К наступающему Новому году подготовлено 3 тысяч сосен высотой от 1 до 2,5 метра. Обычно это 5-7-летние деревья. Их срезают только по мере поступления заказов. Поэтому срубленных и невостребованных елок здесь не бывает.

По словам Светланы Пастернак, наибольшим спросом пользуются елки высотой от 1,5 до 1,7 м. Их цена составляет 72 грн вместе с НДС. Дерево, высотой до 1 м, продают за 66 грн. Жаль, что приобрести относительно дешевые новогодние деревья можно лишь непосредственно в питомнике - торговых точек в Славянске у лесничества нет.

На сегодняшний день в питомнике распродали более 1500 елок. Это меньше, чем в прошлом году, но сотрудники надеются, что такое количество - далеко не предел. Елки у них покупают даже после Нового года. Например, к Рождеству деревья приобретают для церквей.

Сейчас, кроме Славянска, маяцкие елки, увозят оптовики из Краматорска, Дружковки Константиновки, Бахмута, Покровска, и даже Харькова.

Лесхоз ведет оптовую торговлю елками. Поэтому гражданам, которые хотят приобрести дерево «для себя», предлагают кооперироваться. Как объяснила Светлана Пастернак, минимальная отпускная партия - 10 елок.

Разумеется, все лесхозовские сосны оснащены этикетками, что свидетельствует о законности их происхождения. В электронных бирках заложена информация о том, где были выращены деревья. Без этикетки провезти партию елок по дорогам области будет крайне проблематично.

В последние годы набирает популярность традиция наряжать на праздник искусственное дерево. С их наличием в городе проблем также не имеется. Однако цена, которую придется заплатить защитникам живой природы, «кусается». Самое ходовое дерево высотой 1,6 метра стоит 1750 грн. Пушистая искусственная красавица с декоративным снегом на ветках высотой 2,2 м обойдется уже в 2,6 тыс. грн. Как рассказывают реализаторы в магазинах, искусственные елки славянцы все равно покупают. Однако ажиотажа все же не ощущается. В основном, по словам продавцов, их берут для офисов, детских учреждений и заведений общепита. «Домой большинство горожан, по традиции, хотят живое дерево, от которого пахнет праздником», - говорят продавцы.