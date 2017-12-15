Зимнего и летнего расписания поездов в Украине больше не будет

Расписание поездов дальнего следования и электричек больше не будет делиться на летнее и зимнее. Об этом рассказала и. о. начальника славянского железнодорожного вокзала Светлана Белицкая.

Новое расписание, вступившее в силу с 10 декабря, останется актуальным на протяжении года. Теперь, по европейской практике, изменения в движение железнодорожного пассажирского транспорта будут вносить перед рождественскими каникулами. Хотя, при необходимости, в летний период могут быть введены дополнительные поезда.

Новое расписание коснулось не только движения поездов, но и электричек - несмотря на то, что оно уже менялось осенью нынешнего года. Так, появились новые электропоезда, а в некоторых изменилось время отправления или конечная станция.

Разумеется, самым глобальным нововведением стал поезд №1 «Константиновка - Ивано-Франковск». Он вышел на маршрут в воскресенье, 10 декабря, и прибыл в Константиновку на следующий день. Современный состав из 10 вагонов проехал через всю страну более 1450 км. На конечную станцию он привез всего 32 пассажира. По словам начальника поезда Мирослава Соловья, всем им понравились комфортабельные условия, которые предоставляет поезд. Все вагоны в нем оснащены климат-контролем, вакуумными туалетами, холодильниками, кофеварками, микроволновыми печами.

Несмотря на то, что появления маршрута, который связал бы запад и восток Украины, ждали больше года, жители Донетчины остались недовольными ценовой политикой нового поезда. В поезде, которому присвоен символический №1 (до начала военных действий его носил состав «Киев - Москва»), имеется 8 купейных и 2 вагона класса «люкс». Цена билета в купе составляет 780 грн. В люксе - в 2,5 раза дороже. При этом плацкартных вагонов в поезде не предусмотрено.

Интересно, что в тот же день на Западную Украину стал курсировать поезд из Лисичанска Луганской области. Поезд №45/46 «Ужгород-Лисичанск» ходит ежедневно. Он находится в пути 32 часа. Цена плацкарта в нем составляет около 260 грн, купе - около 400 грн, билет в вагон класса «люкс» стоит порядка 1020 грн.

Несмотря на «недемократичную» стоимость билетов, новый поезд пользуется спросом. По словам Светланы Белицкой, билеты на праздничные дни уже практически раскуплены. Тем более, что поездка с пересадкой в Харькове, Киеве или Днепре, с учетом питания и экскурсий по городу выходит не дешевле, а иногда и дороже.