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Фотофакт

В Новый год со старым мусором

На озерах Славкурорта видели пеликана

Светлана Вьюниченко
21 декабря 2017 Просмотров: 301 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В редакцию «ТВ плюс» обратилась читательница с интересной новостью - на одном из озер Славкурорта поселился пеликан. Птицу с серо-бурым оперением и характерным клювом, она видела ранним утром на Вейсовом озере, за церковью. В качестве доказательства девушка предоставила фото. Правда, пернатое было сфотографировано издалека, и снимок получился нечетким (см. фото).

Корреспонденты газеты в тот же день выехали на озера, однако найти пеликана журналистам не удалось. «Трофеем» фотоохоты стала стайка лебедей - серых и белых. Возможно, пеликан скрылся в камышах. А может быть, за него приняли серого лебедя, глотавшего пищу и застывшего в необычной позе.

Чтобы выяснить, насколько в принципе возможно появление пеликана в Славянске, мы обратились к биологам. Преподаватель СКНАУ, биолог Наталья Человьян рассказала что, скорее всего, орнитологи-любители ошиблись и приняли за пеликана другую птицу. Возможно, серую цаплю. Но в появлении розового пеликана в наших краях ничего сверхъестественного, оказывается, нет.

- Розовый оттенок оперение пеликана приобретает лишь на третьем году жизни. До этого молодые птицы имеют перья как раз серо-бурого цвета. Более того, расцветка оперения может меняться в зависимости от пищи, которую употребляет птица, - объяснила биолог. - В природе существуют и серые пеликаны. Однако они водятся в Южной Азии, и в Славянск залететь просто не смогли бы. 

Что касается розового пеликана, такие птицы живут, например, в «Птичьем дворике» Краматорска. И теоретически перелет до Славянска для них - дело пустяковое. Хотя, рассуждает биолог, обычно в зоопарках птицам подрезают крылья - как раз для того, чтобы не улетали. 

Более того, в Новоазовском районе до войны находился природный национальных парк «Меотида», где гнездовались занесенные в Красную книгу розовые пеликаны. Самое большое гнездовье было в Широкино. Сейчас район находится в серой зоне, и что произошло с редкими птицами, охраняются ли они, орнитологи не знают. В Приазовском НИИ биоразнообразия наземных и водных экосистем Украины рассказали, что до начала военных действий пеликанов в «Меотиде» развелось так много, что они стали массово селиться не только в Донецкой, но и Запорожской области. 

- Еще в конце XIX века пеликан был обычной для Украины птицей. В народе их называли «бабами», «бабьими птицами». Существуют воспоминания жителей Слобожанщины, что «летом все водоемы были белыми от баб». Конечно, возродить популяцию до таких масштабов еще не удалось. Но если из-за боевых действий пеликанам стало некомфортно, они могли перелететь и в Славянский район, говорят сотрудники НИИ. 

В свою очередь, Наталья Человьян объясняет, что пеликан - птица стайная, поэтому в случае массового переселения жители города должны были бы видеть хотя бы несколько особей. Одинокий пеликан, как правило, может прибиться к лебедям или цаплям. Поскольку это дружелюбная птица, она легко может перезимовать в их компании. Но выживет только в том случае, подчеркивает биолог, если догадается перелететь на озера, где есть рыба. Правда, и там добывать пропитание в одиночку ему будет трудно. Особенностью этого вида пернатых является совместная «рыбная охота». В обычных условиях стайка пеликанов сообща сбивает рыбу в косяк и потом дружно вылавливает ее. 

- Пеликаны могут жить в соленой воде, например, они комфортно чувствуют себя в Азовском и Черном морях. Но питаться планктоном, как лебеди, пеликаны не будут. Им нужна рыба. Причем, за один раз в сумку - горловой мешок - может поместиться до 5 кг рыбешки. Хотя дневная потребность в пище взрослой птицы составляет 1 кг рыбы, - говорит биолог.

Несколько лет назад зимовавшие в Славянске лебеди вызывали восторг и умиление. Сейчас к этому явлению горожане привыкли и рассматривают, как само собой разумеющееся. Возможно, через несколько лет колония пеликанов тоже станет одной из достопримечательностей города. 

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Комментарии к статье «На озерах Славкурорта видели пеликана»

В редакцию «ТВ плюс» обратилась читательница с интересной новостью - на одном из озер Славкурорта поселился пеликан. Птицу с серо-бурым оперением и характерным клювом, она видела ранним утром на Вейсовом озере, за церковью. В качестве доказательства девушка предоставила фото. Правда, пернатое было сфотографировано издалека, и снимок получился нечетким (см. фото).

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