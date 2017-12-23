Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс

С приближением Нового года славянцы все чаще жалуются на звуки петард, взрывающихся на улицах и в подъездах многоквартирных домов. На эту тему журналисты "ТВ плюс" побеседовали с заместителем начальника Славянского горотдела полиции Михаилом Чинчевичем.

Нормы и ограничители

По словам офицера, основным нормативным актом, регулирующим обращение бытовой пиротехники, является статья 195-6 Административного кодекса Украины. Здесь упоминается порядок производства, хранения, транспортировки, торговли и использования пиротехнических средств. Нарушение нормативов чревато штрафом от 35 до 60 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Существует и другой документ - ведомственный приказ МВД от 2003 г., где детально описаны правила использования бытовой пиротехники. В частности указывается, что пиротехнические изделия нельзя держать и переносить в распечатанном виде, бросать их из окна, с балкона или под ноги прохожих. Категорически запрещено пользоваться пиротехникой в состоянии опьянения.

Отметим, что уже это правило должно удерживать славянцев от новогоднего фейерверка, хотя имеется и еще один нормативный акт. Это решение Славянского горсовета о запрете использования пиротехнических средств при проведении массовых мероприятий, утвержденное по рекомендации ДонОВГА в декабре 2014 года. Но самым, пожалуй, действенным ограничителем для любителей пиротехники должны быть, по идее, личная и общественная безопасность.

Нюансы документирования

Нужно признать, что за минувшие три года фейерверки в городе перешли из разряда массовых в категорию единичных явлений. Население реагирует на них по-разному. Многие, чья память еще сохранила ощущение ужаса 2014-го, напрягаются. Гораздо болезненнее воспринимают взрывы петард живущие в Славянске участники АТО и переселенцы, для которых это служит рефлекторным сигналом к бою или эвакуации.

Бороться с "петардистами" непросто, признает Михаил Чинчевич, поскольку такое нарушение сложно документировать. Чтобы его зафиксировать, нужны видеосъемка или показания свидетелей. Поскольку на вызов полиция приезжает постфактум, отснять уже случившийся взрыв петарды правоохранители не могут. С другой стороны, и горожане весьма редко изъявляют желание фигурировать в протоколах, поэтому эффективность борьбы зависит от гражданской позиции людей, считает заместитель начальника горотдела.

Вместе с тем, Михаил Чинчевич отмечает, что даже не завершившийся протоколом выезд на место инцидента оказывает на его участников профилактическое воздействие. Поэтому рекомендует славянцам сообщать о нарушениях в использовании пиротехникна службу "102". И, по возможности, помогать полиции в процессуальных действиях.