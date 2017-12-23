В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью

В доме № 4 на ул. Торской (Коммунаров) 19 декабря открылся уникальный для Донецкой области объект – спортзал, оборудованный с учетом потребностей людей с инвалидностью. На его презентации присутствовали руководители города, чиновники облгосадминистрации и международные партнеры – представители Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR).

Инициатива по созданию спортзала принадлежит многократным победителям всевозможных конкурсов по танцам на инвалидных колясках Снежане и Владимиру Керничным. Еще в начали года они написали соответствующий проект и заручились финансовой поддержкой Агентства. Несколько месяцев ушло на поиски подходящего помещения. Первоначально искали его на Славкурорте, однако там объектов коммунальной собственности не оказалось. Не подошло по причине удаленности от центра и помещение в мкр-не Лесной. В конце концов, нужная площадь обнаружилась в здании на Торской, одно крыло которого уже арендует платформа инициатив «Теплица».

Уникальность такого совместительства заключается в том, что с осени «Теплица» начала активно работать по направлению инклюзии, то есть проводить на своей базе всевозможные реабилитационные мероприятия для взрослых и детей с инвалидностью. И если ранее возможности волонтеров ограничивались творческими занятиями, то теперь можно будет использовать для работы и специализированный спортзал.

Официальное название открывшегося объекта – городской спортивный центр для людей с инвалидностью «Стимул к жизни». Как рассказал начальник отдела по делам семьи, физкультуры и спорта Александр Мищенко, в настоящее время первый этаж здания пока пребывает на балансе УСЗН. Поскольку процедура передачи его в распоряжение коммунального учреждения «Славянский городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех» подразумевает перезаключение договоров с поставщиками коммунальных услуг, начать ее решили со следующего года.

Следует сказать, что, как и в случае с «Теплицей», координаторами проекта, а проще говоря, руководителями спортзала назначены авторы грантовой заявки – чета Керничных. Им и поручат организацию работы объекта. По словам Александра Мищенко, со своей стороны мэрия будет наблюдать над загруженностью клуба и, если уровень наполняемости покажется недостаточным, город предложит ему свои мероприятия. Например, сформирует на базе «Стимула к жизни» секцию для определенных категорий горожан. Более точную оценку ситуации, считает чиновник, можно будет дать через 2-3 месяца.