Будут ли в Славянске мыть мусорные баки

Сославшись на многолетний опыт работы в санитарно-эпидемиологической службе, женщина обратила внимание на норму, согласно которой мусорные баки должны регулярно проходить обработку. По ее наблюдениям, такая работа в городе не ведется. Со своей стороны, отметим, что данных мероприятий журналистам «ТВ плюс» лично наблюдать тоже не приходилось.

Добавим, что в недавно представленной публике схеме санитарной очистки города по этому поводу есть соответствующий абзац, который гласит, что «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями контейнеры должны проходить санитарную обработку (мытье и дезинфекцию) с установленной периодичностью. Собственник контейнеров для хранения бытовых отходов обязан обеспечить их мытье и дезинфекцию средствами, разрешенными к использованию Министерством здравоохранения Украины. В летний период – не реже одного раза в 10 суток, в другие периоды года – не реже одного раза в месяц».

Напомним, что в Славянске собственником контейнеров является коммунальное предприятие КАТП. На вопрос о выполнении этой нормы руководитель предприятия Константин Водопьянов ответил, что работа ведется в рамках имеющихся возможностей. Главную сложность, по его словам, составляет неукомплектованность парка контейнеров. Ведь для мытья бак нужно отвезти на специальную площадку, а на время его отсутствия поставить другой. Поскольку в Славянске «сменного фонда» нет, мытье контейнеров выполняется фрагментарно. В то же время Константин Водопьянов настаивает на том, что обработка баков дезрастворами производится регулярно и на закупку необходимых средств предприятие исправно выделяет деньги.

Добавим, что на сегодняшний день контейнерный парк КАТП составляет, по документам, порядка 1900 контейнеров. Фактически, вследствие износа и повреждений, из эксплуатации выведено более 400 единиц. Новую партию контейнеров планируется закупать уже в следующем году. Деньги на их содержание, кстати, в профильной программе предусмотрены. Поможет ли это в решении озвученной читателями проблемы, сказать сложно. Но тот факт, что к вопросу подключаются рядовые жители Славянска, дает определенную надежду на позитивный исход дела.