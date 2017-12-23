Будут ли в Славянске мыть мусорные баки

|22 декабря 2017
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В редакцию «ТВ плюс» обратилась жительница города Людмила Швырева, которая попросила озвучить актуальную, по ее мнению, проблему – несоблюдение санитарных норм при использовании контейнеров для сбора бытовых отходов.
Сославшись на многолетний опыт работы в санитарно-эпидемиологической службе, женщина обратила внимание на норму, согласно которой мусорные баки должны регулярно проходить обработку. По ее наблюдениям, такая работа в городе не ведется. Со своей стороны, отметим, что данных мероприятий журналистам «ТВ плюс» лично наблюдать тоже не приходилось.
Добавим, что в недавно представленной публике схеме санитарной очистки города по этому поводу есть соответствующий абзац, который гласит, что «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями контейнеры должны проходить санитарную обработку (мытье и дезинфекцию) с установленной периодичностью. Собственник контейнеров для хранения бытовых отходов обязан обеспечить их мытье и дезинфекцию средствами, разрешенными к использованию Министерством здравоохранения Украины. В летний период – не реже одного раза в 10 суток, в другие периоды года – не реже одного раза в месяц».
Напомним, что в Славянске собственником контейнеров является коммунальное предприятие КАТП. На вопрос о выполнении этой нормы руководитель предприятия Константин Водопьянов ответил, что работа ведется в рамках имеющихся возможностей. Главную сложность, по его словам, составляет неукомплектованность парка контейнеров. Ведь для мытья бак нужно отвезти на специальную площадку, а на время его отсутствия поставить другой. Поскольку в Славянске «сменного фонда» нет, мытье контейнеров выполняется фрагментарно. В то же время Константин Водопьянов настаивает на том, что обработка баков дезрастворами производится регулярно и на закупку необходимых средств предприятие исправно выделяет деньги.
Добавим, что на сегодняшний день контейнерный парк КАТП составляет, по документам, порядка 1900 контейнеров. Фактически, вследствие износа и повреждений, из эксплуатации выведено более 400 единиц. Новую партию контейнеров планируется закупать уже в следующем году. Деньги на их содержание, кстати, в профильной программе предусмотрены. Поможет ли это в решении озвученной читателями проблемы, сказать сложно. Но тот факт, что к вопросу подключаются рядовые жители Славянска, дает определенную надежду на позитивный исход дела.
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• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
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• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
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• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
• Дороги будут ремонтировать с учетом люков
• Общественный совет Славянска против передачи «Лесной сказки» в областную собственность
• В школах оборудуют дополнительные светоточки
• До конца года на Масложире тепло получат 70% квартир
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Комментарии к статье «Будут ли в Славянске мыть мусорные баки»
В редакцию «ТВ плюс» обратилась жительница города Людмила Швырева, которая попросила озвучить актуальную, по ее мнению, проблему – несоблюдение санитарных норм при использовании контейнеров для сбора бытовых отходов.