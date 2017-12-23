Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры

Конкурс проходил в два этапа, рассказывает директор ООШ №8 Светлана Делеске. На первом жюри заочно оценивало обобщенный педагогический опыт участников – материалы, характеризующие работу классного руководителя в качественном и количественном измерении. Пять педагогов, чьи наработки были признаны лучшими, вышли во второй этап.

Финал конкурса проходил на базе школы №15. Участники рассказывали о своей работе, а жюри оценивало качество презентации и уровень ораторского мастерства педагогов. Тема «Формирование ценностных ориентаций личности методами казацкой педагогики», над которой работает Геннадий Гончаренко, получила первое место.

Классный руководитель года-2017 работает в ООШ №8 уже 11 лет. Пришел сюда после окончания факультета физвоспитания в 2007 году. Сейчас возглавляет 9-Б класс, который ведет, начиная с пятого. Казацкая педагогика, суть которой заключается во всестороннем развитии детей с юных лет, уже принесла определенные плоды. Воспитанники Геннадия Гончаренко демонстрируют недюжинные результаты как в обучении, так и в общественной жизни. К примеру, Юлия Гулак на протяжении нескольких лет является президентом школы, несколько учеников входят в состав Малой академии литературы и журналистики, еще один участвует в заседаниях общешкольного совета. Кроме того, дети из 9-Б являются постоянными участниками школьных конкурсов, школьных и городских олимпиад, спортивных соревнований.