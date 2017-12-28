Славянских школьников и студентов приглашают зарегистрироваться на пробное ВНО

|28 декабря 2017
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С 9 января начнется регистрация на пробное тестирование. Она продлится до 31 января 2018 года. Об этом говорится в приказе Украинского центра оценивания качества образования.
Как известно, пробное ВНО является «репетицией» и составляющей частью подготовки к настоящим тестам. Во время «пробников» абитуриенты получают возможность ознакомиться с процедурой их проведения и выполнить задания, максимально приближенные к тем, которые будут на основной сессии. После выполнения тестовых работ всем участникам выдадут тестовую тетрадь с ответами и системой подсчета баллов.
Зарегистрироваться на участие в пробном тестировании все желающие могут на Донецком региональном сайте оценивания качества образования. Каждый пользователь сможет принять участие в пробном ВНО по украинскому языку и литературе, которое пройдет 24 марта. Кроме этого, можно зарегистрироваться на участие в «пробниках» еще по одному предмету: истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому или французскому языкам. Все эти пробные ВНО состоятся в один день - 31 марта.
Напомним, что участие в пробном тестировании является платным. Цену на него устанавливают региональные центры оценивания качества образования. Интересно, что для жителей Донецкой области стоимость «пробников» является самой высокой по стране. За каждый предмет нужно будет заплатить по 137 гривен. Дешевле всего пробные тесты обойдутся абитуриентам из Харьковской, Винницкой и Сумской областей - по 129 гривен. Жители столицы смогут «отрепетировать» ВНО за 132 грн. Отметим, что в прошлом году славянцы могли сдать пробные тесты за 120 грн.
Стоит ли проходить «репетицию» основного тестирования, каждый решает для себя самостоятельно. По словам жительницы Славянска Анны Гладыш, оба ее сына сдавали «пробники» в 2013 и 2016 годах.
- Не могу сказать, что это сильно помогло старшему. Младший, учитывая опыт брата, проходил пробное ВНО в 10 классе. Поэтому на исправление ошибок у него было больше года. В нашем случае тесты выявили пробелы в знаниях по истории Украины. Причем, настолько сильные, что мы приняли решение на основной сессии сдавать математику. И, кстати, не прогадали. Что касается украинского языка, оба сына показывали на пробном тестировании лучшие результаты, чем на настоящих тестах. Возможно, сказывалось волнение, - говорит женщина.
Выпускник 2015 года Александр Демьяненко, рассказывает, что не пожалел о прохождении «пробников».
- Во-первых, это еще один источник тестов, приспособленных под ВНО. А чем их больше, тем лучше. Кроме того, некоторые типичные задания потом попадались и на основной сессии. Во-вторых, пробные тесты помогают объективно оценить свои силы. Конечно, можно это сделать и в удобном кресле перед компьютером. Но, как показывает опыт моих одноклассников, эффект будет не тот, - рассуждает сегодняшний третьекурсник Харьковского университета им. Каразина.
С другой стороны, говорит Александр, некоторые из его товарищей, которые не сдавали пробные тесты, основную сессию ВНО написали гораздо лучше тех, кто на «пробники» ходил.
«Так что, тратить ли на пробное ВНО свои кровные деньги, решайте сами», - делает вывод студент.
Остается добавить, что регистрация на пробное тестирование не предусматривает автоматической регистрации на основную сессию внешнего независимого оценивания. А результаты «пробников», даже если они будут лучше, чем в основной сессии, не засчитываются, как оценки за государственную итоговую аттестацию и не используются для участия в конкурсном отборе в вузы.
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• ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать
• В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою
• 14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире
• Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн
• Игрок сборной Словении Беньямин Вербич подписал контракт с киевским «Динамо»
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• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
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• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
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21 декабря 2017
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Комментарии к статье «Славянских школьников и студентов приглашают зарегистрироваться на пробное ВНО»
С 9 января начнется регистрация на пробное тестирование. Она продлится до 31 января 2018 года. Об этом говорится в приказе Украинского центра оценивания качества образования.