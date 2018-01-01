Славянского район уже с бюджетом-2018

|1 января 2018
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Последняя в уходящем году сессия Славянского райсовета состоялась 22 декабря. На ней депутатский корпус утвердил бюджета на 2018 год.
Вынесению проекта на сессию предшествовало его обсуждении профильной комиссией и утверждение коллегией Славянского района. В цифрах он выглядит так: доходы и расходы определены в сумме 259 млн грн, из которых 257,6 млн грн пройдут по общему фонду, 1,5 млн - по специальному.
Характеризуя по просьбе депутатов бюджет следующего года, начальник финансового управления Славянской РГА Ирина Петрова назвала его сбалансированным, то есть обеспечивающим все социально защищенные статьи, оплату коммунальных услуг бюджетной сферы и зарплату ее работникам. К проблемным нюансам чиновница отнесла неотработанную систему трансферных отношений между районом и созданными на его территории громадами - Черкасской, Николаевской, а с конца октября и Андреевской. Руководство ОТГ, по словам Ирины Петровой, старается игнорировать необходимость платы за административные услуги, оказываемые профильными структурами Славянского района. Впрочем, отметила начальник финуправления, в последнее время руководители громад "начали понимать", что продолжаться так не может, и согласны идти на компромисс.
Кроме финансовых вопросов, сессия заслушала отчеты о выполнении местных программ, срок действия которых заканчивается в уходящем году. Среди них "Правопорядок-2017"; информатизация Славянского района на 2016-2017 гг.; развитие и финансовая поддержка КП "Трудовой архив"; поощрение предприятий, учреждений, организаций, их трудовых коллективов и отдельных граждан; обеспечение жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. В последней из перечисленных программ поучаствовали Райгородокский, Сергеевский и Крестыщенский местные советы. При паритетном софинансировании области сиротам приобрели жилой дом и две квартиры в Николаевке.
Заслушав доклады о выполненных мероприятиях, депутатский корпус утвердил новые программы, по которым озвученные направления работы будут выполняться в 2018-м.
Сессия также утвердила разработанный отделом культуры и туризма Порядок установки и демонтажа памятных знаков, мемориальных и информационных досок. Актуальность документа обусловлена новыми мемориальными объектами, появившимися на территории Славянского района после 2014 года.
Отдельным решением депутаты согласовали создание на территории Николаевского горсовета ландшафтного заказника местного значения "Змеиная гора" площадью 115,8 га. Напомним, что ранее в районе появился заказник "Соболевский лес" и должен был появиться еще один природоохранный объект - "Сидоровский". Но жители села Сидорово такую инициативу области не поддержали.
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Последняя в уходящем году сессия Славянского райсовета состоялась 22 декабря. На ней депутатский корпус утвердил бюджета на 2018 год.