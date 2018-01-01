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Фотофакт

К празднику готовы!

Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок

Светлана Вьюниченко
1 января 2018 Просмотров: 135 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Накануне новогодних праздников отдел по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта осуществил плановый осмотр тренажерных площадок и футбольных полей с искусственным покрытием. Целью рейда стало выяснение целостности конструкций и их функциональных возможностей.

Результаты осмотра выявили печальную тенденцию. Пока одни горожане пишут и реализовывают проекты по улучшению местной инфраструктуры, другие, придя на готовое, уничтожают, то, что уже имеется. 

Так, на 6 площадках с тренажеров исчезли резиновые ручки. Кому и зачем они понадобились, остается неясно. Пострадавшие от вандалов тренажерные площадки расположены по адресам: ул. Торская (Коммунаров), 55, возле ООШ №8; ул. Торговая (Фрунзе), 44; ул. Батюка, 17, возле общежития ДГПУ; ул. Подгорная, 56; ул. Добровольского, 1, возле педлицея; сквер «Мечта». 

Напомним, что всего в уходящем году в Славянске установили 12 тренажерных площадок и 3 футбольных поля с искусственным покрытием. 

-  Мы призываем жителей и гостей города не разрушать спортивные площадки, использовать их только для занятий физкультурой и спортом, - обращается к славянцам начальник отдела Александр Мищенко.

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Комментарии к статье «Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок»

Накануне новогодних праздников отдел по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта осуществил плановый осмотр тренажерных площадок и футбольных полей с искусственным покрытием. Целью рейда стало выяснение целостности конструкций и их функциональных возможностей.

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