Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок

|1 января 2018
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Накануне новогодних праздников отдел по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта осуществил плановый осмотр тренажерных площадок и футбольных полей с искусственным покрытием. Целью рейда стало выяснение целостности конструкций и их функциональных возможностей.
Результаты осмотра выявили печальную тенденцию. Пока одни горожане пишут и реализовывают проекты по улучшению местной инфраструктуры, другие, придя на готовое, уничтожают, то, что уже имеется.
Так, на 6 площадках с тренажеров исчезли резиновые ручки. Кому и зачем они понадобились, остается неясно. Пострадавшие от вандалов тренажерные площадки расположены по адресам: ул. Торская (Коммунаров), 55, возле ООШ №8; ул. Торговая (Фрунзе), 44; ул. Батюка, 17, возле общежития ДГПУ; ул. Подгорная, 56; ул. Добровольского, 1, возле педлицея; сквер «Мечта».
Напомним, что всего в уходящем году в Славянске установили 12 тренажерных площадок и 3 футбольных поля с искусственным покрытием.
- Мы призываем жителей и гостей города не разрушать спортивные площадки, использовать их только для занятий физкультурой и спортом, - обращается к славянцам начальник отдела Александр Мищенко.
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• Славянского район уже с бюджетом-2018
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• В Славянске появился Бюджет участия
28 декабря 2017
• Новый год по-славянски: массовых гуляний не будет, а такси приедет
• Славянских школьников и студентов приглашают зарегистрироваться на пробное ВНО
• ОСМД против застройщиков: на улице Светлодарской разгорается административно-бытовой конфликт
• Славянцам презентовали сборник ранних стихов Александра Романько
27 декабря 2017
• ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать
• В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою
• 14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире
• Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн
• Игрок сборной Словении Беньямин Вербич подписал контракт с киевским «Динамо»
• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
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Накануне новогодних праздников отдел по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта осуществил плановый осмотр тренажерных площадок и футбольных полей с искусственным покрытием. Целью рейда стало выяснение целостности конструкций и их функциональных возможностей.