Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок

Накануне новогодних праздников отдел по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта осуществил плановый осмотр тренажерных площадок и футбольных полей с искусственным покрытием. Целью рейда стало выяснение целостности конструкций и их функциональных возможностей.

Результаты осмотра выявили печальную тенденцию. Пока одни горожане пишут и реализовывают проекты по улучшению местной инфраструктуры, другие, придя на готовое, уничтожают, то, что уже имеется.

Так, на 6 площадках с тренажеров исчезли резиновые ручки. Кому и зачем они понадобились, остается неясно. Пострадавшие от вандалов тренажерные площадки расположены по адресам: ул. Торская (Коммунаров), 55, возле ООШ №8; ул. Торговая (Фрунзе), 44; ул. Батюка, 17, возле общежития ДГПУ; ул. Подгорная, 56; ул. Добровольского, 1, возле педлицея; сквер «Мечта».

Напомним, что всего в уходящем году в Славянске установили 12 тренажерных площадок и 3 футбольных поля с искусственным покрытием.

- Мы призываем жителей и гостей города не разрушать спортивные площадки, использовать их только для занятий физкультурой и спортом, - обращается к славянцам начальник отдела Александр Мищенко.