В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей

В уходящем году на учет в городскую службу по делам детей было поставлено 56 несовершеннолетних жителей города, ставших сиротами или оставшихся без родительского попечения.

Об этом рассказала руководитель службы Елена Соколова. Для сравнения, в 2016-м таких детей на первичный учет поставили 67.

Всего на сегодняшний день в Славянске проживают 339 детей из данных категорий. По словам Елены Соколовой, 273 из них находятся под опекой, 28 проживают в приемных семьях, 26 - в интернатных учреждениях. Еще 6 находятся в центре соцреабилитации и 4 проживают в семьях родственников.

В 2017 году иностранцы и граждане Украины усыновили 7 славянских сирот. Еще ждут усыновления 76 маленьких жителей города.