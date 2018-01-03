Активисты отстояли новую надпись на памятнике

Табличку на знаке в городском парке, установленном в память о погибших в 2014 году горожанах, поменяют.

Вместо существующей надписи «В память о мирных жителях городов Славянска, Николаевки и Славянского района, погибших в период боевых действий с апреля по июль 2014 г.» на нем появятся слова «Вічна пам'ять мешканцям Слов'янська та інших міст України, що загинули внаслідок окупації російськими загарбниками та терористичними бандформуваннями у квітні-липні 2014 року».

Соответствующее решение было принято в ходе общественных слушаний 27 декабря. Мероприятие стало завершающим этапом изучения общественного мнения.

Стоит отметить, что ажиотажа у жителей города слушания не вызвали. Большинство присутствующих было представлено членами проукраинских общественных организаций, многие из которых входят в состав общественного совета. Несколько членов городского совета ветеранов, присоединившиеся к ним с небольшим опозданием, оказались в меньшинстве. Незнакомых лиц на слушаниях, собственно говоря, не было.

Во вступительном слове председательствующий на собрании заместитель городского головы Юрий Подлесный озвучил результаты интернет-голосования, которое к тому моменту уже завершилось. По его данным, в опросе приняли участие 1386 человек. Большинство - 60,2%, или 834 респондента, - поддержали вышеупомянутый вариант. 39,8%, или 552 человека, отдали голоса второму варианту: «В пам'ять про мирних жителів міст Слов'янська, Миколаївки та Слов'янського району, загиблих в період бойових дій з квітня по липень 2014 року». Сообщив итоги, Юрий Подлесный выразил мнение, что электронное голосование стало отображением реальных настроений горожан.

Тем не менее, заммэра настоял на необходимости голосования. Окончательное решение принималось путем поднятия рук. Большинство голосов получил первый вариант. За второй вариант проголосовали единицы.

Подводя итоги, Юрий Подлесный пообещал, что табличка на памятном знаке будет заменена в ближайшее время. Кроме того, он напомнил, что знак был установлен с нарушением предусмотренной в подобных случаях процедуры, и заявил, что сооружение наконец-то узаконят.