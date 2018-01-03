Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату

|3 января 2018
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Затраты на обслуживание общедомовых приборов учета воды и тепла планируется включить в тарифы на обслуживание жилья.
Об этом и. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба сообщила на заседании постоянной комиссий по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которое состоялось в преддверии минувшей сессии Славянского горсовета.
«Мы рекомендовали нашим жилищным организациям, когда они будут считать новые тарифы, взять на обслуживание теплосчетчики и водомеры», - сказала она.
Сейчас за ремонт и поверку теплосчетчиков жители многоэтажек платят самостоятельно, счетчики воды обслуживает водоканал. Новшество предполагает накопительную систему. Незначительный ежемесячный платеж будет аккумулироваться, и при необходимости выполнения тех или иных манипуляций с прибором учета жэк прибегнет к услугам профильной организации.
Ольга Заруба отметила, что подобная практика не противоречит закону о коммерческом учете энергоносителей, принятому Верховной Радой в 2017 году. Специалисты же Минрегионстроя, к которым УЖКХ обращалось за консультациями, прямо заявили, что расходы на обслуживание обязаны быть включены в квартплату.
Что касается обществ совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов, то они сами должны решать, каким образом платить за общедомовые счетчики: либо включить в тариф, либо собирать деньги по мере возникновения необходимости.
Добавим, что повышение расценок на обслуживание жилья пока остается делом будущего. Руководители жилищно-эксплуатационных организаций давно настаивают на том, что тарифы, принятые в 2009 году, не соответствуют нынешнему уровню цен и зарплат. Тем не менее, насколько нам известно, об их увеличении речь не идет.
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Затраты на обслуживание общедомовых приборов учета воды и тепла планируется включить в тарифы на обслуживание жилья.