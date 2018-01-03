 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

К празднику готовы!

Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату

Антон Скворцов
3 января 2018 Просмотров: 94 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Затраты на обслуживание общедомовых приборов учета воды и тепла планируется включить в тарифы на обслуживание жилья.

Об этом и. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба сообщила на заседании постоянной комиссий по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которое состоялось в преддверии минувшей сессии Славянского горсовета.

«Мы рекомендовали нашим жилищным организациям, когда они будут считать новые тарифы, взять на обслуживание теплосчетчики и водомеры», - сказала она. 

Сейчас за ремонт и поверку теплосчетчиков жители многоэтажек платят самостоятельно, счетчики воды обслуживает водоканал. Новшество предполагает накопительную систему. Незначительный ежемесячный платеж будет аккумулироваться, и при необходимости выполнения тех или иных манипуляций с прибором учета жэк прибегнет к услугам профильной организации. 

Ольга Заруба отметила, что подобная практика не противоречит закону о коммерческом учете энергоносителей, принятому Верховной Радой в 2017 году. Специалисты же Минрегионстроя, к которым УЖКХ обращалось за консультациями, прямо заявили, что расходы на обслуживание обязаны быть включены в квартплату. 

Что касается обществ совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов, то они сами должны решать, каким образом платить за общедомовые счетчики: либо включить в тариф, либо собирать деньги по мере возникновения необходимости. 

Добавим, что повышение расценок на обслуживание жилья пока остается делом будущего. Руководители жилищно-эксплуатационных организаций давно настаивают на том, что тарифы, принятые в 2009 году, не соответствуют нынешнему уровню цен и зарплат. Тем не менее, насколько нам известно, об их увеличении речь не идет.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

3 января 2018

Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату

Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка

Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют

Активисты отстояли новую надпись на памятнике

1 января 2018

В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей

Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок

Почему Славянску не дали мусоровозы

На фильтровальной достраивают новые резервуары

В деле Штепы уволился пятый судья

До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек

Славянского район уже с бюджетом-2018

Льготы на проезд могут оставить только славянцам

В Славянске появился Бюджет участия

28 декабря 2017

Новый год по-славянски: массовых гуляний не будет, а такси приедет

Новинки старого Славянска

Пересоили

Славянских школьников и студентов приглашают зарегистрироваться на пробное ВНО

ОСМД против застройщиков: на улице Светлодарской разгорается административно-бытовой конфликт

Славянцам презентовали сборник ранних стихов Александра Романько

27 декабря 2017

ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать

В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою

14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире

Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн

Игрок сборной Словении Беньямин Вербич подписал контракт с киевским «Динамо»

К празднику готовы!

С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы

Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»

В парке началась реконструкция

Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»

Лишится ли Славянск статуса города-курорта

На Семеновке построят новую стелу

Также в разделе

Активисты отстояли новую надпись на памятнике

— 3 января 2018 —

Табличку на знаке в городском парке, установленном в память о погибших в 2014 году горожанах, поменяют. 

Читать далее ⇒

В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей

— 1 января 2018 —

В уходящем году на учет в городскую службу по делам детей было поставлено 56 несовершеннолетних жителей города, ставших сиротами или оставшихся без родительского попечения.

Читать далее ⇒

Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок

— 1 января 2018 —

Накануне новогодних праздников отдел по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта осуществил плановый осмотр тренажерных площадок и футбольных полей с искусственным покрытием. Целью рейда стало выяснение целостности конструкций и их функциональных возможностей.

Читать далее ⇒

Славянского район уже с бюджетом-2018

— 1 января 2018 —

Последняя в уходящем году сессия Славянского райсовета состоялась 22 декабря. На ней депутатский корпус утвердил бюджета на 2018 год.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату»

Затраты на обслуживание общедомовых приборов учета воды и тепла планируется включить в тарифы на обслуживание жилья.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка

Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют

Почему Славянску не дали мусоровозы

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В деле Штепы уволился пятый судья

Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика

Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

Кто виноват и что делать, если по вашему адресу зарегистрированы посторонние

В новом году «Славгорводоканал» повышает тарифы

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Пересоили

Канский фестиваль

Хью ли нового ждать...

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать

В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою

14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

3 января 2018

Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату

Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка

Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют

Активисты отстояли новую надпись на памятнике

1 января 2018

В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей

Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок

Почему Славянску не дали мусоровозы

На фильтровальной достраивают новые резервуары

В деле Штепы уволился пятый судья

До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек

Славянского район уже с бюджетом-2018

Льготы на проезд могут оставить только славянцам

В Славянске появился Бюджет участия

28 декабря 2017

Новый год по-славянски: массовых гуляний не будет, а такси приедет

Новинки старого Славянска

Пересоили

Славянских школьников и студентов приглашают зарегистрироваться на пробное ВНО

ОСМД против застройщиков: на улице Светлодарской разгорается административно-бытовой конфликт

Славянцам презентовали сборник ранних стихов Александра Романько

27 декабря 2017

ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать

В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою

14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире

Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн

Игрок сборной Словении Беньямин Вербич подписал контракт с киевским «Динамо»

К празднику готовы!

С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы

Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»

В парке началась реконструкция

Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»

Лишится ли Славянск статуса города-курорта

На Семеновке построят новую стелу

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top