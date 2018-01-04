Рожденная быть первой

|4 января 2018
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Первой в наступившем году в Славянске родилась девочка. «Мы считаем, что это - к миру», - улыбается врач Оксана Мищенко, принимавшая роды. Вес 3 кг 340 граммов, рост 49 см - такие параметры имеет славянская новорожденная-2018. Малышка, появившаяся на свет 1 января в 6:45, стала третьим ребенком в семье Юлии и Юрия Белоиваненко. Дома сестричку, которую назвали Татьяной, ждут 10-летний Костя и 6-летняя Ксюша.
Юлия - жительница Краматорска. Славянский роддом для появления на свет дочурки выбрала сознательно. Здесь она рожала своего старшего сына, и осталась довольна условиями и отношением персонала. По ее словам, сейчас многие краматорчанки едут рожать в Славянск.
Пополнения в семье ждали к Рождеству, 7 января. Хотя старшие дети были уверены, что малышка появится 25 декабря - на мамин день рождения. Перед Новым годом Юлия с детворой нарядила елку, накрыла стол. Однако поздним вечером стало понятно, что встречать праздник семья будет без нее.
В роддом молодая женщина поступила 31 декабря в 23:50. Так что с наступившим 2018-м ее поздравили врач Оксана Мищенко и акушерка Ольга Багинская. Они же через несколько часов вручили Юлии самый лучший подарок от Деда Мороза - новорожденную дочку.
Юлия Белоиваненко признается, что к рождению третьего ребенка ее подтолкнуло именно трудное, нестабильное время, которое сейчас переживает Украина. «Мы верим в свою страну и не боимся рожать», - говорит счастливая мама.
Напомним, что в 2017-м первым новорожденным в Славянске стал мальчик - Михаил Рудюк. Его мама приехала рожать сына из села Приволье.
В Украине в ушедшем году девочек чаще всего называли София, Мария, Злата, Анна, Катерина. Самыми популярными именами мальчиков оказались Тимофей, Михаил, Дмитрий, Максим и Андрей. При этом София удерживает первенство второй года подряд, это имя было самым популярным в стране и в 2016-м. У мальчиков тогда лидировал Артем.
Среди самых необычных имен, которыми украинцы наградили своих дочек - Алмина, Асис, Атлантика, Ведана, Девика, Дильнура, Йовехед, Каталея, Латоя, Луная, Леора, Левиза, Мира, Малуша, Маелла, Расуль, Ровия, Склания, Патриция, Таснима, Услали, Цветана, Ясна. Самые неординарные имена мальчиков - Айдамир, Айдан, Алас, Гаррисон, Градимир, Данислав, Зореслав, Иванильдо, Илай, Кифраель, Красимир, Леонард, Лиор, Магди, Марк-Ангел, Мерогор, Прохор-Джай, Ратмир, Тамерлан, Цезарь, Эраст, Эйуб.
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• Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты
• Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет
• В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко
• Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания
• В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры
• Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа
• Кормить славянских школьников станут лучше
• Почему 1 января не вывезли мусор
• Юным спортсменам подарили новое снаряжение
• В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф
3 января 2018
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• Активисты отстояли новую надпись на памятнике
1 января 2018
• В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей
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• Почему Славянску не дали мусоровозы
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Комментарии к статье «Рожденная быть первой»
Первой в наступившем году в Славянске родилась девочка. «Мы считаем, что это - к миру», - улыбается врач Оксана Мищенко, принимавшая роды. Вес 3 кг 340 граммов, рост 49 см - такие параметры имеет славянская новорожденная-2018. Малышка, появившаяся на свет 1 января в 6:45, стала третьим ребенком в семье Юлии и Юрия Белоиваненко. Дома сестричку, которую назвали Татьяной, ждут 10-летний Костя и 6-летняя Ксюша.