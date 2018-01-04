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Фотофакт

Эволюция елочных игрушек

Рожденная быть первой

Светлана Вьюниченко
4 января 2018 Просмотров: 160 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • У 31-летней Юлии Белоиваненко теперь трое детей.
  • Врач Оксана Мищенко (слева): «Всего 1 января 2018 года в Славянском роддоме появились на свет трое детей - две девочки и мальчик».

Первой в наступившем году в Славянске родилась девочка. «Мы считаем, что это - к миру», - улыбается врач Оксана Мищенко, принимавшая роды. Вес 3 кг 340 граммов, рост 49 см - такие параметры имеет славянская новорожденная-2018. Малышка, появившаяся на свет 1 января в 6:45, стала третьим ребенком в семье Юлии и Юрия Белоиваненко. Дома сестричку, которую назвали Татьяной, ждут 10-летний Костя и 6-летняя Ксюша. 

Юлия - жительница Краматорска. Славянский роддом для появления на свет дочурки выбрала сознательно. Здесь она рожала своего старшего сына, и осталась довольна условиями и отношением персонала. По ее словам, сейчас многие краматорчанки едут рожать в Славянск.

Пополнения в семье ждали к Рождеству, 7 января. Хотя старшие дети были уверены, что малышка появится 25 декабря - на мамин день рождения. Перед Новым годом Юлия с детворой нарядила елку, накрыла стол. Однако поздним вечером стало понятно, что встречать праздник семья будет без нее. 

В роддом молодая женщина поступила 31 декабря в 23:50. Так что с наступившим 2018-м ее поздравили врач Оксана Мищенко и акушерка Ольга Багинская. Они же через несколько часов вручили Юлии самый лучший подарок от Деда Мороза - новорожденную дочку. 

Юлия Белоиваненко признается, что к рождению третьего ребенка ее подтолкнуло именно трудное, нестабильное время, которое сейчас переживает Украина. «Мы верим в свою страну и не боимся рожать», - говорит счастливая мама.

Напомним, что в 2017-м первым новорожденным в Славянске стал мальчик - Михаил Рудюк. Его мама приехала рожать сына из села Приволье. 

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В Украине в ушедшем году девочек чаще всего называли София, Мария, Злата, Анна, Катерина. Самыми популярными именами мальчиков оказались Тимофей, Михаил, Дмитрий, Максим и Андрей. При этом София удерживает первенство второй года подряд, это имя было самым популярным в стране и в 2016-м. У мальчиков тогда лидировал Артем. 

Среди самых необычных имен, которыми украинцы наградили своих дочек - Алмина, Асис, Атлантика, Ведана, Девика, Дильнура, Йовехед, Каталея, Латоя, Луная, Леора, Левиза, Мира, Малуша, Маелла, Расуль, Ровия, Склания, Патриция, Таснима, Услали, Цветана, Ясна. Самые неординарные имена мальчиков  - Айдамир, Айдан, Алас, Гаррисон, Градимир, Данислав, Зореслав, Иванильдо, Илай, Кифраель, Красимир, Леонард, Лиор, Магди, Марк-Ангел, Мерогор, Прохор-Джай, Ратмир, Тамерлан, Цезарь, Эраст, Эйуб.

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Комментарии к статье «Рожденная быть первой»

Первой в наступившем году в Славянске родилась девочка. «Мы считаем, что это - к миру», - улыбается врач Оксана Мищенко, принимавшая роды. Вес 3 кг 340 граммов, рост 49 см - такие параметры имеет славянская новорожденная-2018. Малышка, появившаяся на свет 1 января в 6:45, стала третьим ребенком в семье Юлии и Юрия Белоиваненко. Дома сестричку, которую назвали Татьяной, ждут 10-летний Костя и 6-летняя Ксюша. 

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