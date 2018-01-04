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Фотофакт

Эволюция елочных игрушек

Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа

Антон Скворцов
4 января 2018 Просмотров: 155 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В последнее время массовое мероприятие на центральной площади в зимнее время исполком организовывает только в День святого Николая.

Городской голова Вадим Лях допустил возможность организации праздничной программы на следующий Новый год.

Об этом он сообщил на совещании с руководителями коммунальных предприятий 3 января. На эту идею мэра натолкнул отчет представителя полиции, который сообщил, что нынешнее празднование Нового года обошлось без серьезных происшествий. В связи с этим Вадим Лях выразил благодарность правоохранительным органам и работникам Госслужбы по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

«Праздники прошли спокойно. И ваша работа видна, и люди, наверное, уже привыкли культурно и спокойно отдыхать. Может быть, с отделом культуры на следующий год попробуем новогодние и рождественские гулянья организовать для жителей нашего города», - поделился градоначальник.

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Комментарии к статье «Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа»

Городской голова Вадим Лях допустил возможность организации праздничной программы на следующий Новый год.

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