В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко

Минувший 2017 год проходил в Славянске под трендом поэта-романтика Михаила Петренко, что трансформировалось в ряд тематических мероприятий. Подведение итогов и награждение самых активных их участников состоялось в центральной городской библиотеке 27 декабря.

Список достижений

Год 200-летнего юбилея Михаила Петренко ознаменовался несколькими событиями, проходившими как на городском, так и на всеукраинском уровнях. К последней категории следует отнести выпуск Национальным банком именной памятной монеты, а «Укрпочтой» - тематического конверта. Он был торжественно погашен в день Михаила-чудотворца, принятый краеведами за символическую дату рождения Михаила Петренко. В разряд официальных мероприятий можно также включить присвоение центральной библиотеке Славянска имени поэта-романтика. Переименование закреплено решением Славянского горисполкома от 1 марта 2017 года.

Намного более широким оказался перечень общественных мероприятий, проходивших в течение минувшего года в учреждениях культуры и образования. Формат был самым разнообразным – от научно-практической конференции до литературных чтений и общегородского творческого конкурса. В этот раз конкурс назвали «Ось-ось Слов`янськ», использовав для этого первую строчку одного из произведений поэта. К сожалению, оперативно подвести и огласить его окончательные итоги не получилось, так как основным организатором и вдохновителем конкурса был Александр Романько, умерший за несколько дней до мероприятия. По словам его отца, Валерия Романько, трагическая смерть главного куратора проекта несколько замедлила, но не прервала работу конкурсной комиссии. Имена победителей будут объявлены в первых числах января - с вручением заслуженных премий.

Самому Валерию Романько в этот день тоже вручили награду – Всеукраинскую премию имени Дмитрия Яворницкого, присужденную славянцу правлением Национального союза краеведов Украины. От имени Донецкой организации краеведов несколько горожан, наиболее активно популяризировавших творчества Петренко, также получили памятные грамоты.

Два поэта

Встреча, посвященная итогам года Михаила Петренко, началась с видеопрезентации песни «Слов`янськ, Слов`янськ», музыку к которой сочинила местная жительница Наталья Рамазанова. После этого слово предоставили причастным к теме чиновникам и общественникам, которые рассказывали о значении творчества Петренко для прославления Славянщины и стимулирования творческих процессов среди его населения.

Достаточно большой фрагмент мероприятия состоял из творческих чтений, в ходе которых звучали не только произведения поэта-романтика, но и авторские стихи славянцев. Среди них – работы Александра Романько, чье имя в ходе встречи упоминалось очень часто. Учитывая его прижизненную поэтическую и общественную активность, это было неудивительно.

Более того, отдельным пунктом мероприятия стала презентация поэтического сборника ранних стихов Александра Романько. Напомним, что средства от продажи издания пойдут на выпуск еще одной книги ушедшего из жизни поэта-современника. Приобрести издание можно в абонентском отделе библиотеки имени Михаила Петренко.