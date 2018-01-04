Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет

На протяжении двух десятилетий Павел Шарун стоял во главе организации бывших узников фашистских концлагерей.

«Жизнь этих людей была отравлена. Нужно было прилагать очень много усилий, чтобы решать их проблемы. И Павел Федосеевич с честью эту работу выполнял», - отметил в поздравительной речи председатель городского общества ветеранов Леонид Васильчук.

Павел Шарун попал в немецкий концлагерь Дахау в 14 лет за подпольную деятельность. В Славянске он остался единственным, кому пришлось пережить ужас фашистских застенков. Сейчас организацией бывших узников руководит его дочь Лариса Шарун, которая на протяжении многих лет была помощницей отца. Теперь они поменялись местами, и Павел Федосеевич, будучи по-прежнему в строю, помогает дочери.