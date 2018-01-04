|4 января 2018
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На заседании славянского совета ветеранов, состоявшемся 28 декабря, чествовали Павла Шаруна – единственного оставшегося в городе бывшего узника фашистского концлагеря, ветерана войны, которому исполнилось 90 лет.
На протяжении двух десятилетий Павел Шарун стоял во главе организации бывших узников фашистских концлагерей.
«Жизнь этих людей была отравлена. Нужно было прилагать очень много усилий, чтобы решать их проблемы. И Павел Федосеевич с честью эту работу выполнял», - отметил в поздравительной речи председатель городского общества ветеранов Леонид Васильчук.
Павел Шарун попал в немецкий концлагерь Дахау в 14 лет за подпольную деятельность. В Славянске он остался единственным, кому пришлось пережить ужас фашистских застенков. Сейчас организацией бывших узников руководит его дочь Лариса Шарун, которая на протяжении многих лет была помощницей отца. Теперь они поменялись местами, и Павел Федосеевич, будучи по-прежнему в строю, помогает дочери.
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• Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе
• Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты
• Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет
• В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко
• Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания
• В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры
• Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа
• Кормить славянских школьников станут лучше
• Почему 1 января не вывезли мусор
• Юным спортсменам подарили новое снаряжение
• В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф
3 января 2018
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• Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка
• Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют
• Активисты отстояли новую надпись на памятнике
1 января 2018
• В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей
• Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок
• Почему Славянску не дали мусоровозы
• На фильтровальной достраивают новые резервуары
• В деле Штепы уволился пятый судья
• До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек
• Славянского район уже с бюджетом-2018
• Льготы на проезд могут оставить только славянцам
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На заседании славянского совета ветеранов, состоявшемся 28 декабря, чествовали Павла Шаруна – единственного оставшегося в городе бывшего узника фашистского концлагеря, ветерана войны, которому исполнилось 90 лет.