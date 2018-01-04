 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Эволюция елочных игрушек

Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты

Павел Коротенко
4 января 2018 Просмотров: 153 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
При совмещении сделанных в разное время находок оказалось, что они практически идеально совпадают

За несколько дней до нового года фонды Славянского краеведческого музея пополнились новыми экспонатами, которые подарили учреждению волонтеры поисковой группы "Плацдарм". Среди них - окаменевшая челюсть мамонтенка, найденная поисковиками в Лиманском районе.

Обстоятельства обнаружения описал руководитель "Плацдарма" Алексей Юков. По его словам, в заданный участок поиска неподалеку от села Озерное группа направилась, чтобы проверить имеющуюся информацию о захоронении периода АТО. Рядом с указанным местом ребята заметили отвал земли, из которого торчал странно изогнутый предмет. Наметанным глазом поисковики сразу определили, что это кость, причем явно не принадлежащая человеку. Находку привезли в Славянский краеведческий музей, сотрудники которого выяснили, что предмет представляет собой фрагмент челюсти мамонтенка. Опираясь на установленный учеными период вымирания мамонтов в наших краях, возраст находки определили как 10-12 млн. лет.

В процессе оформления нового экспоната выяснился еще один интересный факт. Как свидетельствуют регистрационные записи, в 1980 годах на том же месте музейный сотрудник нашел зуб молодого мамонта. При совмещении этих находок оказалось, что они практически идеально совпадают. Это позволяет заключить, что на том участке остались и другие фрагменты скелета мамонта, а, возможно, и не одного. С наступлением весны поисковики и работники краеведческого музея собираются более тщательно исследовать локацию.

По словам Алексея Юкова, в ходе поисковых работ волонтеры достаточно часто находят предметы, имеющие археологическую ценность. Хотя профиль группы ориентирован на войны ХХ-ХХІ веков, в ее составе есть специалист, разбирающийся в более древних артефактах скифской, сарматской, салтовской и других культур. Найденные предметы ранней истории ребята передают в городской музей. Вместе с фрагментом кости мамонта они подарили музею 5 ручных зеркалец скифской эпохи. Остальные находки, обнаруженные в 2017 году, поисковики передадут учреждению в середине января.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

4 января 2018

В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца

В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд

За год - более 3000 нарушений ПДД

Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе

Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты

Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет

В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко

Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания

В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры

Эволюция елочных игрушек

Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа

Кормить славянских школьников станут лучше

БТИ просит финпомощь

Почему 1 января не вывезли мусор

Юным спортсменам подарили новое снаряжение

В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф

Рожденная быть первой

3 января 2018

Итоги года: спортивные события и достижения-2017

Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату

Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка

Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют

Активисты отстояли новую надпись на памятнике

1 января 2018

В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей

Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок

Почему Славянску не дали мусоровозы

На фильтровальной достраивают новые резервуары

В деле Штепы уволился пятый судья

До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек

Славянского район уже с бюджетом-2018

Льготы на проезд могут оставить только славянцам

В Славянске появился Бюджет участия

Также в разделе

В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца

— 4 января 2018 —

Торжественное мероприятие, посвященное присяге новых полицейских, состоялось 2 января на базе управления патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Читать далее ⇒

Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе

— 4 января 2018 —

Несмотря на то, что городские власти не предусмотрели для местной детворы новогодние развлечения на центральной площади, утренник для маленьких славянцев все же состоялся. Днем 1 января его провела общественная организация «Слов'янська січ».

Читать далее ⇒

Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет

— 4 января 2018 —

На заседании славянского совета ветеранов, состоявшемся 28 декабря, чествовали Павла Шаруна – единственного оставшегося в городе бывшего узника фашистского концлагеря, ветерана войны, которому исполнилось 90 лет.

Читать далее ⇒

В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко

— 4 января 2018 —

Минувший 2017 год проходил в Славянске под трендом поэта-романтика Михаила Петренко, что трансформировалось в ряд тематических мероприятий. Подведение итогов и награждение самых активных их участников состоялось в центральной городской библиотеке 27 декабря.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты»

За несколько дней до нового года фонды Славянского краеведческого музея пополнились новыми экспонатами, которые подарили учреждению волонтеры поисковой группы "Плацдарм". Среди них - окаменевшая челюсть мамонтенка, найденная поисковиками в Лиманском районе.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд

Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания

Кормить славянских школьников станут лучше

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

За год - более 3000 нарушений ПДД

В деле Штепы уволился пятый судья

Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

БТИ просит финпомощь

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

Кто виноват и что делать, если по вашему адресу зарегистрированы посторонние

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Пересоили

Канский фестиваль

Хью ли нового ждать...

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Юным спортсменам подарили новое снаряжение

Итоги года: спортивные события и достижения-2017

ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 января 2018

В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца

В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд

За год - более 3000 нарушений ПДД

Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе

Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты

Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет

В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко

Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания

В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры

Эволюция елочных игрушек

Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа

Кормить славянских школьников станут лучше

БТИ просит финпомощь

Почему 1 января не вывезли мусор

Юным спортсменам подарили новое снаряжение

В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф

Рожденная быть первой

3 января 2018

Итоги года: спортивные события и достижения-2017

Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату

Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка

Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют

Активисты отстояли новую надпись на памятнике

1 января 2018

В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей

Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок

Почему Славянску не дали мусоровозы

На фильтровальной достраивают новые резервуары

В деле Штепы уволился пятый судья

До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек

Славянского район уже с бюджетом-2018

Льготы на проезд могут оставить только славянцам

В Славянске появился Бюджет участия

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top