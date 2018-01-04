Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты

За несколько дней до нового года фонды Славянского краеведческого музея пополнились новыми экспонатами, которые подарили учреждению волонтеры поисковой группы "Плацдарм". Среди них - окаменевшая челюсть мамонтенка, найденная поисковиками в Лиманском районе.

Обстоятельства обнаружения описал руководитель "Плацдарма" Алексей Юков. По его словам, в заданный участок поиска неподалеку от села Озерное группа направилась, чтобы проверить имеющуюся информацию о захоронении периода АТО. Рядом с указанным местом ребята заметили отвал земли, из которого торчал странно изогнутый предмет. Наметанным глазом поисковики сразу определили, что это кость, причем явно не принадлежащая человеку. Находку привезли в Славянский краеведческий музей, сотрудники которого выяснили, что предмет представляет собой фрагмент челюсти мамонтенка. Опираясь на установленный учеными период вымирания мамонтов в наших краях, возраст находки определили как 10-12 млн. лет.

В процессе оформления нового экспоната выяснился еще один интересный факт. Как свидетельствуют регистрационные записи, в 1980 годах на том же месте музейный сотрудник нашел зуб молодого мамонта. При совмещении этих находок оказалось, что они практически идеально совпадают. Это позволяет заключить, что на том участке остались и другие фрагменты скелета мамонта, а, возможно, и не одного. С наступлением весны поисковики и работники краеведческого музея собираются более тщательно исследовать локацию.

По словам Алексея Юкова, в ходе поисковых работ волонтеры достаточно часто находят предметы, имеющие археологическую ценность. Хотя профиль группы ориентирован на войны ХХ-ХХІ веков, в ее составе есть специалист, разбирающийся в более древних артефактах скифской, сарматской, салтовской и других культур. Найденные предметы ранней истории ребята передают в городской музей. Вместе с фрагментом кости мамонта они подарили музею 5 ручных зеркалец скифской эпохи. Остальные находки, обнаруженные в 2017 году, поисковики передадут учреждению в середине января.