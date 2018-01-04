В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца

На церемонии принятия присяги присутствовали руководители подразделения, родственники новобранцев, представители городской власти и активной общественности. Поздравляя новых коллег со вступлением в ряды правоохранительных органов, начальник управления Александр Малыш напомнил им об ответственности, которую накладывает статус полицейского, и о надеждах, возлагаемых на правоохранителей гражданским населением. Офицер также заверил, что коллеги всегда готовы поддержать новичков в профессиональной деятельности и в не связанных с ней проблемах. «Служите так, чтобы вам не было стыдно за вашу работу», - таким напутствием начальник подразделения подытожил свое выступление.

После принятия присяги на верность украинскому народу 54 новых полицейских, прошедших все этапы конкурсного отбора и 4-месячную подготовку, получили возможность неформально пообщаться и сфотографироваться с пришедшими на мероприятие людьми. В этот же день большинство из них заступили в патрульный наряд.