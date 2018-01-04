 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Эволюция елочных игрушек

В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца

Павел Коротенко
4 января 2018 Просмотров: 148 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Торжественное мероприятие, посвященное присяге новых полицейских, состоялось 2 января на базе управления патрульной полиции Краматорска и Славянска.

На церемонии принятия присяги присутствовали руководители подразделения, родственники новобранцев, представители городской власти и активной общественности. Поздравляя новых коллег со вступлением в ряды правоохранительных органов, начальник управления Александр Малыш напомнил им об ответственности, которую накладывает статус полицейского, и о надеждах, возлагаемых на правоохранителей гражданским населением. Офицер также заверил, что коллеги всегда готовы поддержать новичков в профессиональной деятельности и в не связанных с ней проблемах. «Служите так, чтобы вам не было стыдно за вашу работу», - таким напутствием начальник подразделения подытожил свое выступление. 

После принятия присяги на верность украинскому народу 54 новых полицейских, прошедших все этапы конкурсного отбора и 4-месячную подготовку, получили возможность неформально пообщаться и сфотографироваться с пришедшими на мероприятие людьми. В этот же день большинство из них заступили в патрульный наряд.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

4 января 2018

В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца

В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд

За год - более 3000 нарушений ПДД

Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе

Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты

Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет

В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко

Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания

В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры

Эволюция елочных игрушек

Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа

Кормить славянских школьников станут лучше

БТИ просит финпомощь

Почему 1 января не вывезли мусор

Юным спортсменам подарили новое снаряжение

В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф

Рожденная быть первой

3 января 2018

Итоги года: спортивные события и достижения-2017

Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату

Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка

Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют

Активисты отстояли новую надпись на памятнике

1 января 2018

В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей

Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок

Почему Славянску не дали мусоровозы

На фильтровальной достраивают новые резервуары

В деле Штепы уволился пятый судья

До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек

Славянского район уже с бюджетом-2018

Льготы на проезд могут оставить только славянцам

В Славянске появился Бюджет участия

Также в разделе

Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе

— 4 января 2018 —

Несмотря на то, что городские власти не предусмотрели для местной детворы новогодние развлечения на центральной площади, утренник для маленьких славянцев все же состоялся. Днем 1 января его провела общественная организация «Слов'янська січ».

Читать далее ⇒

Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты

— 4 января 2018 —

За несколько дней до нового года фонды Славянского краеведческого музея пополнились новыми экспонатами, которые подарили учреждению волонтеры поисковой группы "Плацдарм". Среди них - окаменевшая челюсть мамонтенка, найденная поисковиками в Лиманском районе.

Читать далее ⇒

Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет

— 4 января 2018 —

На заседании славянского совета ветеранов, состоявшемся 28 декабря, чествовали Павла Шаруна – единственного оставшегося в городе бывшего узника фашистского концлагеря, ветерана войны, которому исполнилось 90 лет.

Читать далее ⇒

В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко

— 4 января 2018 —

Минувший 2017 год проходил в Славянске под трендом поэта-романтика Михаила Петренко, что трансформировалось в ряд тематических мероприятий. Подведение итогов и награждение самых активных их участников состоялось в центральной городской библиотеке 27 декабря.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца»

Торжественное мероприятие, посвященное присяге новых полицейских, состоялось 2 января на базе управления патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд

Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания

Кормить славянских школьников станут лучше

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

За год - более 3000 нарушений ПДД

В деле Штепы уволился пятый судья

Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

БТИ просит финпомощь

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

Кто виноват и что делать, если по вашему адресу зарегистрированы посторонние

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Пересоили

Канский фестиваль

Хью ли нового ждать...

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Юным спортсменам подарили новое снаряжение

Итоги года: спортивные события и достижения-2017

ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 января 2018

В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца

В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд

За год - более 3000 нарушений ПДД

Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе

Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты

Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет

В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко

Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания

В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры

Эволюция елочных игрушек

Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа

Кормить славянских школьников станут лучше

БТИ просит финпомощь

Почему 1 января не вывезли мусор

Юным спортсменам подарили новое снаряжение

В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф

Рожденная быть первой

3 января 2018

Итоги года: спортивные события и достижения-2017

Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату

Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка

Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют

Активисты отстояли новую надпись на памятнике

1 января 2018

В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей

Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок

Почему Славянску не дали мусоровозы

На фильтровальной достраивают новые резервуары

В деле Штепы уволился пятый судья

До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек

Славянского район уже с бюджетом-2018

Льготы на проезд могут оставить только славянцам

В Славянске появился Бюджет участия

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top