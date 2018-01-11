Новая традиция: елочные игрушки в обмен на призы от спонсоров

В Славянске перед Новым годом под патронатом народного депутата Олега Недавы был объявлен конкурс на самую лучшую новогоднюю игрушку, сделанную своими руками. Участие в нем приняли более 200 человек.

Определение победителей состоялось 19 декабря, на открытии главной городской елки. Тогда трем счастливчикам спонсоры вручили подарки - планшеты. Однако, остальные игрушки тоже были хороши. Поэтому на сайте Славтелекома состоялось интернет-голосование. Награждение его лидеров приурочили к Рождеству.

6 декабря в Центре культуры и окружающей среды собрались все участники конкурса и их родители. Для детей и взрослых творческие коллективы Славянска подготовили новогоднюю сказку. Но главное действо состоялось после ее окончания, когда жюри подвело итоги интернет-голосования. В нем, как оказалось, приняли участие несколько тысяч человек. По мнению жителей города, победителями стали 9-летний Дмитрий Штрыкун и 11-летняя Эмма Осипенко. За свои работы «Зимний край» и «Волшебный шар» дети также получили планшеты.

Но на этом чудеса не закончились. После Дня святого Николая самодельные игрушки разместили на выставке в Центре культуры и окружающей среды. Полюбоваться ими могли все желающие. В итоге многие предприниматели и организации учредили собственные призы. Их вручили в номинации «Восхищение». Детям дарили мягкие игрушки и развивающие игры. Всего в этой номинации ребятишки получили более 50 призов. Не осталась в стороне и редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс». Больших плюшевых мишек от СМИ получили 12-летняя Анна Завгородняя за работу «Зимняя сказка» и 15-летняя Валерия Мима, смастерившая «Звездный фонарик».