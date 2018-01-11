В гостях у тетки Ганны: как в «Теплице» Рождество отмечали

|11 января 2018
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Второй год подряд волонтеры платформы инициатив "Теплица" организовывают в рождественский вечер молодежные гулянья, вспоминая, как это делали предки сотни лет назад.
Хозяйкой праздника стала "тітка Ганна", в которую превратилась куратор "Теплицы" Анна Авдиянц. Под ее руководством пришедшие на гулянья девушки вспоминали старинные поверья и обрядовые танцы, гадали на суженого, ворожили, кто выйдет в этом году замуж, лепили традиционные для Рождества вареники, сопровождая процесс украинскими песнями. Парней, по правилам, в это время в помещение не пускали, и тем приходилось довольствоваться доносящимися из "хаты" взрывами девичьего смеха и запахами луковой зажарки. Больше часа такую интригу ребята не вынесли, и под общий хохот начали прорываться в светлицу. Сопротивлялись девчата, разумеется, чисто номинально. Вскоре аудитория соединилась, и начались конкурсы и розыгрыши.
Каждому парню дали откусить "коляду", в которую девушки спрятали кольца или сережки. Хозяйке украшения позже пришлось выкупать его исполнением желания. Тут уж ребята отыгрались, и веселье разгорелось с новой силой. Проводились и другие игры-конкурсы, сохранившиеся до наших дней. Каждый был очень увлекательным.
После обрядово-развлекательной части, девушки усадили парней за стол и накормили варениками. Не обошлось без шуток и здесь - кому-то достался вареник с солью, кому-то с перцем. Досталась ли кому-то в этот вечер суженая - узнаем позже. Закончились вечорниці танцами, правда, не под фольклорные инструменты, а под звучащую из динамиков современную этническую музыку.
Удивительно, но даже сегодняшние технологии - электричество, гаджеты и другая техника - не отняли у мероприятия атмосферы магического таинства. Хоть и на современный лад, но старая традиция продолжает жить. То, что она трансформируется - нормально, ведь народная культура не может быть статичной, иначе она становится музейным экспонатом. То, что она существует - отлично, ибо это говорит о непрерывности украинской истории.
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• Коутиньо примерил форму «Барселоны»
• «Шахтер» сыграет три поединка в ОАЭ
• Непобедимые Усик и Бриедис встретились в Риге
• Элина Свитолина завоевала юбилейный трофей
4 января 2018
• В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца
• В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд
• За год - более 3000 нарушений ПДД
• Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе
• Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты
• Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет
• В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко
• Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания
• В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры
• Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа
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Второй год подряд волонтеры платформы инициатив "Теплица" организовывают в рождественский вечер молодежные гулянья, вспоминая, как это делали предки сотни лет назад.