В гостях у тетки Ганны: как в «Теплице» Рождество отмечали

Второй год подряд волонтеры платформы инициатив "Теплица" организовывают в рождественский вечер молодежные гулянья, вспоминая, как это делали предки сотни лет назад.

Хозяйкой праздника стала "тітка Ганна", в которую превратилась куратор "Теплицы" Анна Авдиянц. Под ее руководством пришедшие на гулянья девушки вспоминали старинные поверья и обрядовые танцы, гадали на суженого, ворожили, кто выйдет в этом году замуж, лепили традиционные для Рождества вареники, сопровождая процесс украинскими песнями. Парней, по правилам, в это время в помещение не пускали, и тем приходилось довольствоваться доносящимися из "хаты" взрывами девичьего смеха и запахами луковой зажарки. Больше часа такую интригу ребята не вынесли, и под общий хохот начали прорываться в светлицу. Сопротивлялись девчата, разумеется, чисто номинально. Вскоре аудитория соединилась, и начались конкурсы и розыгрыши.

Каждому парню дали откусить "коляду", в которую девушки спрятали кольца или сережки. Хозяйке украшения позже пришлось выкупать его исполнением желания. Тут уж ребята отыгрались, и веселье разгорелось с новой силой. Проводились и другие игры-конкурсы, сохранившиеся до наших дней. Каждый был очень увлекательным.

После обрядово-развлекательной части, девушки усадили парней за стол и накормили варениками. Не обошлось без шуток и здесь - кому-то достался вареник с солью, кому-то с перцем. Досталась ли кому-то в этот вечер суженая - узнаем позже. Закончились вечорниці танцами, правда, не под фольклорные инструменты, а под звучащую из динамиков современную этническую музыку.

Удивительно, но даже сегодняшние технологии - электричество, гаджеты и другая техника - не отняли у мероприятия атмосферы магического таинства. Хоть и на современный лад, но старая традиция продолжает жить. То, что она трансформируется - нормально, ведь народная культура не может быть статичной, иначе она становится музейным экспонатом. То, что она существует - отлично, ибо это говорит о непрерывности украинской истории.