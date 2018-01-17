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Фотофакт

Он все-таки существует

Ко Дню Соборности

Антон Скворцов
17 января 2018 Просмотров: 140 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

По случаю Дня Соборности, который отмечается в Украине 22 января, в Славянске пройдут следующие мероприятия.

понедельник, 22 января

9:00 – возложение цветов к памятнику Шевченко, мемориальной доске Владимиру Рыбаку и памятным знакам погибшим бойцам АТО в мкр-не Семеновка.  

14:00 – торжественное собрание (большой зал заседаний исполкома).

Вторник, 23 января

14:00 - концерт с участием творческих коллективов города (Центр культуры и окружающей среды).

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Комментарии к статье «Ко Дню Соборности»

По случаю Дня Соборности, который отмечается в Украине 22 января, в Славянске пройдут следующие мероприятия.

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