|17 января 2018
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Приключения героев мультипликационного сериала Adventure Time приковывают к экрану телевизора огромную аудиторию фанатов и поклонников их оригинального сюжета.
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• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
• Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ
• Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН
• Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ
• Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы
• Выплата социальных пособий уже началась
• Как стать популярным вместе с одеждой Adventure Time?
• В XVIII веке Славянску пришлось бы завоевать Райгородок. Сейчас попробуют решить земельный вопрос через Раду
• СТрУ придется платить за электричество на 100000 гривен больше
• В центр города запретят въезд грузовиков
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• Ртуть по-прежнему на повестке дня
• Юных чемпионов-мотоциклистов наградили грамотами
11 января 2018
• Декоративный водоем, птичник и Торская крепость - как будет выглядеть парк «Шелковичный»
• Монетизация субсидий не затронет славянцев. Пока
• Снижение норм означает уменьшение субсидии
• Программа развития Славянска: планы на 2018 год
• Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать
• Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»
• «Перлина Донеччини» осталась без дотаций
• Завхоз «Лесной сказки» считает, что содержать лагерь Славянск не в состоянии
• Кто сказал «либо пенсия, либо зарплата»
• Самые популярные имена в 2017 году - Александр и Анастасия
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Приключения героев мультипликационного сериала Adventure Time приковывают к экрану телевизора огромную аудиторию фанатов и поклонников их оригинального сюжета.