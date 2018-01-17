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Фотофакт

Он все-таки существует

Как стать популярным вместе с одеждой Adventure Time?

Татьяна Ковалева
17 января 2018 Просмотров: 123 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Приключения героев мультипликационного сериала Adventure Time приковывают к экрану телевизора огромную аудиторию фанатов и поклонников их оригинального сюжета.

Все дело в том, что юмор, представленный в картине, одинаково подходит как для детей, так и для взрослых. Футболки Время Приключений станут идеальным способом рассказать окружающим людям о любви к жизни, стремлении поддерживать друг друга во всем и помогать в трудных ситуациях.

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Комментарии к статье «Как стать популярным вместе с одеждой Adventure Time?»

Приключения героев мультипликационного сериала Adventure Time приковывают к экрану телевизора огромную аудиторию фанатов и поклонников их оригинального сюжета.

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