В Славянск привезли рождественский вертеп

|18 января 2018
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На Старый новый год в Славянске побывала группа молодых людей из Украинской академии лидерства. Гости организовали два выступления рождественского вертепа - в центральной городской библиотеке и платформе инициатив «Теплица».
Напомним, что в Славянск слушатели академии приезжают с вертепом не впервые. В январе 2017-го ребята уже показывали театрализованное рождественское представление на Соборной площади. Правда, это были другие участники. Ведь курс в Украинской академии лидерства длится всего 10 месяцев, и с прошлого года состав выступающих полностью сменился. Что, впрочем, никак не отразилось на зародившейся традиции ездить по городам Донбасса с вертепами. На этот раз молодежь приехала в Славянск сразу после фестиваля вертепов, который проходил 13 января в Харькове.
Следует сказать, что на сегодняшний день в Украине работает 5 филиалов академии - в Киеве, Львове, Полтаве, Харькове и Николаеве. Приехавшая к нам группа представляла николаевский филиал и состояла из 35 молодых слушателей, решивших после школы повысить свои лидерские качества и получить опыт общественной работы.
По словам ментора Украинской академии лидерства Татьяны Кучук, у «нашей» группы оказался самый длинный маршрут - двухдневный, включающий четыре выступления. Первое представление ребята показали на детской базе отдыха в Святогорске, после чего переместились в Славянск, где выступили в центральной библиотеке и платформе инициатив «Теплица». В день отъезда, 15 января, они посетили с вертепом Донецкую ОВГА в Краматорске.
Сценарий выступления актеры разрабатывали сами, благо, народных традиций до наших дней сохранилось достаточно. Поскольку вертеп - не канонический обряд, он допускает и даже предполагает определенную степень импровизации, главное, чтобы в представлении обыгрывался библейский сюжет и звучали щедривки. Обязательное условие - веселое, праздничное настроение. А его у выступающих было в избытке, что, конечно же, передавалось и публике. В завершении программы гости поблагодарили славянцев за теплый прием и по традиции пожелали благополучного и счастливого года.
К слову, о традициях. Стоит отметить, что за последние три года украинский фольклор получил в Славянске новый импульс развития - щедровать, колядовать и посевать горожане все чаще ходят костюмированными группами. А вместо лаконичного «сію-вію», разыгрывают целые постановки. Немножко не хватает при этом самобытности, но, возможно, тенденция породит новых исследователей местного фольклора. И тогда в городе снова зазвучат украинские обрядовые песни, бывшие здесь в ходу 100 и более лет назад.
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• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
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• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
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17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
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На Старый новый год в Славянске побывала группа молодых людей из Украинской академии лидерства. Гости организовали два выступления рождественского вертепа - в центральной городской библиотеке и платформе инициатив «Теплица».