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Фотофакт

Он все-таки существует

Как правильно купаться на Крещение

Антон Скворцов
18 января 2018 Просмотров: 162 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В пятницу, 19 января, православный мир празднует Крещение Господне. Кроме освящения воды, традиционным обрядом в этот день считается троекратное окунание в прорубь. И многие таким образом решают испытать силу собственного духа.

Между тем, врачи предупреждают, что купание в проруби является серьезным стрессом для любого организма, особенно неподготовленного: погружение в холодную воду может вызвать шок и даже привести к летальному исходу. 

Сотрудники славянского городского Центра здоровья напоминают, что людям, которые входят в группу риска, делать этого вообще нельзя. К ним относятся те, кто страдает какими-либо хроническими недугами: сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными, а также тем, кто просто часто болеет. Кроме того, не рекомендуется лезть в прорубь беременным, детям до 14 лет и пожилым людям.

Если вы все же решили окунуться в прорубь, врачи рекомендуют придерживаться нескольких несложных правил. Прежде всего, желательно подготовиться к этому заранее - примерно за месяц начать принимать контрастный или холодный душ. (Тем, кто этого не делал, совет может пригодиться в следующем году.) Если утром 19 января присутствуют хотя бы малейшие намеки на плохое самочувствие - простуда, боль в сердце, головокружение и другие недомогания - от ныряния лучше отказаться.

Купаться на Крещение следует только в специально оборудованных для этого местах, где подготовлены проруби, дежурят скорая помощь и спасатели. Чтобы купание не получилось внезапным, необходимо соблюдать правила безопасного поведения на льду.

Вопреки распространенному мнению, следует отказаться от спиртного - врачи не рекомендуют употреблять алкоголь ни до, ни после купания. Он значительно увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению.

После выхода из купели необходимо максимально быстро высушиться и переодеться в сухие теплые вещи. По окончании водных процедур можно выпить горячий чай.

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Комментарии к статье «Как правильно купаться на Крещение»

В пятницу, 19 января, православный мир празднует Крещение Господне. Кроме освящения воды, традиционным обрядом в этот день считается троекратное окунание в прорубь. И многие таким образом решают испытать силу собственного духа.

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