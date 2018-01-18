В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов

|18 января 2018
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Распоряжением Кабинета министров Украины от 27 декабря 2017 года в Донецкой области созданы шесть госпитальных округов. Один из них - в Славянске.
О том, какие изменения это повлечет для жителей города, рассказала начальник Славянского отдела здравоохранения Елена Джим.
По словам чиновницы, никаких инфраструктурных изменений в связи с созданием госпитального округа не предвидится. Количество лечебных учреждений останется прежним, однако все они получат новый статус и подвергнутся определенной реорганизации. Всю подготовительную работу по разработанным в Минздраве графикам нужно будет проделать за 2 года, чтобы в 2020-м округ мог функционировать как самодостаточная структура, способная оказывать пациентам весь комплекс медицинских услуг.
В округе должны быть свои больницы интенсивного, планового и восстановительного лечения и подразделение для оказания паллиативной помощи тяжелобольным. Применительно к Славянску горздрав видит распределение так - статус больницы интенсивного лечения получит городская клиническая больница, где планируется развернуть отделение интенсивной терапии на 12 коек. Статус больницы планового лечения - горбольница №1; восстановительного лечения - Славянская ЦРБ (г. Николаевка).
Особенность заключается в том, что в состав округа войдут медучреждения Славянска, Лимана и Славянского района, включая тергромады. А управляться он будет общим советом, созданным из представителей упомянутых административных единиц.
В 2018 году Минздрав запланировал реформу "первички", декларируя при этом схему "деньги идут за пациентом". В рамках поставленной задачи местному здравотделу нужно до конца года создать электронную базу пациентов и заключить договоры с пока еще не созданной Национальной службой здоровья. Цель нововведения - подсчитать количество услуг, оказываемых каждым учреждением, и определить объем необходимых для этого финансов.
Как объяснила начальник славянского горздрава, в контексте реформы Кабмин предполагает изменить систему здравоохранения таким образом, чтобы на базе сегодняшних коммунальных учреждений создавались некоммерческие коммунальные предприятия. По словам Елены Джим, первый опыт такого преобразования в Украине показал, что законодательная база под этот проект требует существенной доработки.
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Комментарии к статье «В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов»
Распоряжением Кабинета министров Украины от 27 декабря 2017 года в Донецкой области созданы шесть госпитальных округов. Один из них - в Славянске.