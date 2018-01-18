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Фотофакт

Он все-таки существует

В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом

Светлана Вьюниченко
18 января 2018 Просмотров: 158 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По словам специалистов, вакцины от кори в Славянске сейчас имеются в достаточном количестве.

Прокатившиеся по Украине вспышки кори, к счастью, пока не затронули Славянск. На сегодняшний день случаев заболевания в городе нет. Об этом рассказала начальник горздравотдела Елена Джим.

Корь: лучше привиться

Напомним, что вспышка кори в Славянске была зафиксирована в октябре прошлого года. Тогда опасный вирус из Одессы завезли трое малолетних жителей района. Всего было 14 случаев заболевания, в основном, корь выявляли у учеников ООШ №12 и №7. 

- Последний случай был зафиксирован 6 ноября 2017 года. 27 ноября карантин по кори был снят, - рассказала Елена Джим. 

Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, медики сказать не могут. По их словам, инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, достаточно непредсказуемы. 

Поскольку на сегодня корь фиксируется в нескольких областях страны, включая Донецкую (в Покровске и Добропольском районе), а также популярные туристические Одессу и Киев, гарантировать, что заболевание вновь не появится в Славянске, не берется никто.

- Все заболевшие в городе дети были непривиты от кори. Вывод из этого родители могут сделать сами, - говорит начальник горздрава. - Вакцины в Славянске сейчас имеются в достаточном количестве. Так что всех непривитых горожан мы приглашает на прием к семейному врачу.

По словам Елены Джим, две прививки дают полную защиту от болезни на всю жизнь. Согласно календарю прививок, их делают в 1 год, потом в 6 лет. Если сроки по какой-либо причине были пропущены, минимальный интервал между двумя прививками должен составить 1 месяц. 

Грипп: карантин пока отменяется

На сегодняшний день благополучной является и ситуация с гриппом и ОРВИ. Несмотря на незначительное повышение количества заболевших, показатели все равно ниже обычных сезонных. Эпидпорог не превышен даже среди школьников, которые в этом плане обычно являются самой уязвимой частью населения города. 

- Пока о карантине в учебных заведениях речь даже не идет. Но утверждать, что нам удастся его избежать до конца сезона, разумеется, мы не можем, - объясняет Елена Джим. 

Добавим, что в Украинском центре гриппа и острых респираторных инфекций Министерства здравоохранения считают, что постепенный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране начнется приблизительно со второй половины января. И под угрозой эпидемии украинцы будут находиться вплоть до конца марта. Впрочем, в минувшем октябре чиновники из данной организации прогнозировали начало эпидемии на декабрь прошлого года. Тогда, по их прогнозам, переболеть должны были около 7 млн жителей Украины.

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Комментарии к статье «В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом»

Прокатившиеся по Украине вспышки кори, к счастью, пока не затронули Славянск. На сегодняшний день случаев заболевания в городе нет. Об этом рассказала начальник горздравотдела Елена Джим.

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