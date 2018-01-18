Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес

|18 января 2018
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Детско-юношеская спортивная школа на улице Банковской может сменить местонахождение. Местные власти намерены приспособить под нее здание бывшего детского сада на улице Шнурковской, которое безуспешно пытались продать последние два года.
Городской голова Вадим Лях рассказал, что соответствующее техническое задание дано «СлавУКСу», и над ним уже работают специалисты предприятия и руководство спортшколы.
Предполагается, что в существующем корпусе будут находиться малый спортивный зал, раздевалки, душевые и кабинеты администрации. Для большого спортзала соорудят отдельную пристройку, представляющую собой конструкцию ангарного типа.
Бывший детсад мэр считает идеально подходящим для создания на его базе обновленной спортшколы. Кроме возможности для расширения площади помещений, объект располагает прилегающей территорией, которой не может похвастаться старое здание. Ко всему прочему, садик располагается сравнительно недалеко от центра города. Преодолеть лишние двести метров, по словам мэра, не составит особого труда, тем более для спортсменов.
Восстановление теперешнего здания спортшколы градоначальник считает нецелесообразным ввиду ветхого состояния и неудобной внутренней планировки. После перевода всех секций в новое помещение его, возможно, продадут.
Первым этапом «переформатирования» спортшколы станет открытие нового гимнастического спортзала для юношей. Помещение для него городские власти намерены арендовать у «Укртелекома» - оно находится в здании узла связи на улице Свободы, 1.
Ремонта зал не требует. Придется потратиться только на приобретение спортивных принадлежностей. По предварительным подсчетам, расходы на это составят порядка 680 тысяч гривен. После реконструкции здания на Шнурковской гимнастический зал также переместится туда.
Добавим, что финансирование на обустройство новой спортшколы мэр рассчитывает получить из Госфонда регионального развития.
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• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
• Появится ли в Славянске крепость Тор
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• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
• Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
• Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ
• Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН
• Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ
• Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы
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Комментарии к статье «Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес»
Детско-юношеская спортивная школа на улице Банковской может сменить местонахождение. Местные власти намерены приспособить под нее здание бывшего детского сада на улице Шнурковской, которое безуспешно пытались продать последние два года.