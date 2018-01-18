ICO betrium.co

|18 января 2018
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Betrium - это решение, разработанное группой предпринимателей и выпускниками MIT & MIPT, предлагающими первый частично децентрализованный всемирный беттинг портал.
Команда Betrium разрабатывает инфраструктуру Betrium IT с середины 2016 года. Весной 2017 года Betrium привлекла инвестиции в размере $0.22 млн от инвестора.
Betrium - это децентрализованное портал, который революционизирует природу онлайн-ставок и, в будущем, общую азартную игру. Технология блокчейн делает Betrium открытой, устойчивой к взлому и, следовательно, безопасной средой. Betrium первым предлагает следующие ключевые функции:
1. По всему миру:
2. Платформа организаторов мероприятий - мы предлагаем уникальную платформу для создания организаторов мероприятий. Платформа дает возможность создавать события (и, в частности, киберспортные стримы) и получать прибыль от ставок с использованием мощной технологии blockchain.
3. Низкая комиссии:
4. Поддержка популярных криптовалют: ETH, BTC, LTC, XZC, DASH.
5. Справедливые условия - Betrium предлагает наиболее выгодные шансы. Не требуется минимальный депозит.
6. Проблема с налогами - Betrium не может брать налоги по своему характеру;
7. Open API - Betrium предоставляет публичный API для разработчиков и поощряет ботов ставок, сторонних приложений и поставщиков услуг ставок.
Betrium планирует полностью реализовать такие сервисы:
В качестве игровой платформы Betrium планирует расширить свои сервисы и стать глобальным игроком на рынке.
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• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
• Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?
• Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды
• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
• Появится ли в Славянске крепость Тор
• Как правильно купаться на Крещение
• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
• Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
• Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ
• Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН
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Betrium - это решение, разработанное группой предпринимателей и выпускниками MIT & MIPT, предлагающими первый частично децентрализованный всемирный беттинг портал.