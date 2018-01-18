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Он все-таки существует

ICO betrium.co
18 января 2018 Просмотров: 548 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Betrium - это решение, разработанное группой предпринимателей и выпускниками MIT & MIPT, предлагающими первый частично децентрализованный всемирный беттинг портал.

Команда Betrium разрабатывает инфраструктуру Betrium IT с середины 2016 года. Весной 2017 года Betrium привлекла инвестиции в размере $0.22 млн от инвестора.

Betrium - это децентрализованное портал, который революционизирует природу онлайн-ставок и, в будущем, общую азартную игру. Технология блокчейн делает Betrium открытой, устойчивой к взлому и, следовательно, безопасной средой. Betrium первым предлагает следующие ключевые функции:

1. По всему миру:

  • Полная всемирная работа;
  • Всемирные денежные депозиты и снятия средств;
  • Всемирная поддержка (для 25-30 стран);
  • Все спортивные мероприятия по всему миру.

2. Платформа организаторов мероприятий - мы предлагаем уникальную платформу для создания организаторов мероприятий. Платформа дает возможность создавать события (и, в частности, киберспортные стримы) и получать прибыль от ставок с использованием мощной технологии blockchain.

3. Низкая комиссии:

  • комиссия в размере 0-1% за денежный вклад;
  • комиссия в размере 0-1% при снятии средств;
  • 0% гонорар за выигрыш

4. Поддержка популярных криптовалют: ETH, BTC, LTC, XZC, DASH.

5. Справедливые условия - Betrium предлагает наиболее выгодные шансы. Не требуется минимальный депозит.

6. Проблема с налогами - Betrium не может брать налоги по своему характеру;

7. Open API - Betrium предоставляет публичный API для разработчиков и поощряет ботов ставок, сторонних приложений и поставщиков услуг ставок.

Betrium планирует полностью реализовать такие сервисы:

  • Веб-сайт для онлайн-ставок на спорт (включая электронные виды спорта);
  • Платформа для организаторов (включая программное обеспечение для веб-сервисов и настольных потоков, инструменты для продвижения);
  • 24/7 международная поддержка;
  • Открытый API для разработчиков;
  • Event Tracker;
  • Мобильные приложения (iOS / Android).

В качестве игровой платформы Betrium планирует расширить свои сервисы и стать глобальным игроком на рынке.

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Комментарии к статье «ICO betrium.co»

Betrium - это решение, разработанное группой предпринимателей и выпускниками MIT & MIPT, предлагающими первый частично децентрализованный всемирный беттинг портал.

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ICO betrium.co

Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?

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