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Фотофакт

Он все-таки существует

На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду

Антон Скворцов
23 января 2018 Просмотров: 151 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В праздник Крещения, 19 января, на фильтровальной станции состоялся традиционный обряд водосвятия.

Настоятель Александро-Невского кафедрального собора отец Николай освятил воду, которая проходит очистку в резервуарах и после этого подается в водопроводную сеть. Освященную воду получили жители микрорайонов Артема, Лесной, Железнодорожный и Мирный.

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Комментарии к статье «На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду»

В праздник Крещения, 19 января, на фильтровальной станции состоялся традиционный обряд водосвятия.

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