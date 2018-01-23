|23 января 2018
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В праздник Крещения, 19 января, на фильтровальной станции состоялся традиционный обряд водосвятия.
Настоятель Александро-Невского кафедрального собора отец Николай освятил воду, которая проходит очистку в резервуарах и после этого подается в водопроводную сеть. Освященную воду получили жители микрорайонов Артема, Лесной, Железнодорожный и Мирный.
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• На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду
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• Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации
18 января 2018
• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
• В Славянске хотят возродить дружинников
• Под Славянском в аварии пострадали два человека
• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
• Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?
• Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды
• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
• Появится ли в Славянске крепость Тор
• Как правильно купаться на Крещение
• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
• Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
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В праздник Крещения, 19 января, на фильтровальной станции состоялся традиционный обряд водосвятия.