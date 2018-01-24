 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Просили снега – получите

День соборности по-славянски: торжественное собрание и факельное шествие

Павел Коротенко
24 января 2018 Просмотров: 179 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В библиотеке им. М. Петренко прошел урок истории, в котором участвовали военнослужащие 95-й ОАЭМБр.
  • Изюминкой торжественного собрания в исполкоме стал государственный гимн, исполненный оркестром воинской части 3035 Нацгвардии Украины.
  • В факельном шествии ко Дню соборности приняли участие около 200 человек. Часть активистов приехала из других городов региона.

В понедельник, 22 января, страна в целом и Славянск в частности отмечали сразу две исторические даты – 100-летие провозглашения Украинской Народной республики и 99-летие акта соборности, объединившего УНР и ЗУНР в единое неделимое государство.

Официальный формат

За несколько дней до праздничной даты на сайте городского совета появилось распоряжение мэра Вадима Ляха о проведении в учреждениях бюджетной сферы тематических мероприятий. В музее и библиотеках открылись стенды с соответствующей теме литературой, на предприятия разослали рекомендации обновить государственные флаги. Но самое большое внимание уделили школам, где предписали организовать классные часы, линейки, информационные минуты, патриотические часы, выставки, экспозиции, конкурсы чтецов и экспресс-конкурсы тематических рисунков. Программа была рассчитана на период с 18 по 23 января.

В День соборности группа руководителей отделов исполкома и силовых подразделений возложила цветы к мемориалу погибших воинов АТО в районе трассы Киев-Довжанский, к памятной доске Владимиру Рыбаку и к памятнику Шевченко. Здесь же состоялась церковная служба о мире и единстве Украины. На этом мероприятии мэр не появился, однако он пришел и выступил на торжественном собрании, состоявшемся в 14:00 в большом зале исполкома. Аудитория этого мероприятия была довольно смешанной: чиновники, военные, школьники и студенты, общественность. Изюминкой собрания стал гимн Украины, исполненный военным оркестром в/ч 3035.

Содержание речей, с которыми выступающие обращались к публике, совпадало в двух основных тезисах – призыве помнить историю своего государства и необходимости отстоять его суверенность в условиях современной российско-украинской войны. Память погибших защитников Родины участники собрания почтили минутой молчания.

Метель и иллюминация

Вечером, в 18:00, на Соборной площади начала формироваться колонна участников факельного шествия, организованного местными активистами. На мероприятие пригласили единомышленников из других городов. И к местному активу присоединились группы из Краматорска, Святогорска, Николаевки, Дружковки, Доброполья. Причем многие из них приехали со своими плакатами и транспарантами. Содержание надписей охватывало широкий спектр претензий – от недовольства мэрством Вадима Ляха и требования вернуть Нелю Штепу на нары до призыва объединяться для борьбы с коррупцией и анонсом акции «импичмент». Представителей последнего направления, кстати, колонна за своих не приняла – плакат потребовали убрать и сфотографироваться с ним на фоне факельного шествия активисты не дали. 

В общей сложности на мероприятие собралось около 200 человек. Перед началом марша организаторы провели подробный инструктаж для факелоносцев и остальных участников шествия, после чего колонна выдвинулась на маршрут. В этот раз он пролегал по нескольким центральным улицам – Университетской, Васильевской и Шевченко.

Поскольку объявленная цель акции заключалась не в политических требованиях, а в демонстрации единства, радикальных лозунгов колонна не скандировала. На марше люди кричали «Одна, єдина, соборна Україна», «Схід і захід разом», «Слов`янськ – це Україна, Донецьк – це Україна, Крим – це Україна», «Воїнам АТО, волонтерам, добробатам – тричі слава!» и другие патриотические речевки. Лишь на подходе к памятнику Шевченко колонна «помянула» экс-мэра Штепу. Лозунги перемежались исторической справкой о Дне соборности, озвучиваемой организаторами через звукоусилительную аппаратуру.

Митинг у заметаемого снегом памятника был не очень долгим. Здесь представителям каждого города дали по несколько минут у микрофона, после чего всех участников мероприятия поблагодарили за активную позицию и призвали продолжать процесс реформирования гражданского общества и институтов государственной власти. Акция закончилась хоровым исполнением гимна украинских националистов и анонсом факельного шествия, которое пойдет в Славянске в День памяти героев Крут, 29 января.

Нарушений общественного порядка в ходе факельного марша не зафиксировано.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

24 января 2018

Просили снега – получите

День соборности по-славянски: торжественное собрание и факельное шествие

В Славянске решили, что делать с ртутью

23 января 2018

На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду

Резервуары построили, очередь за трубами

Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации

Славянск завалило снегом

18 января 2018

РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году

Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес

Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать

В Славянске хотят возродить дружинников

Под Славянском в аварии пострадали два человека

В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи

На Лесном поймали продавщицу самогона

Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков

В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом

В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов

ICO betrium.co

Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?

Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды

В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития

Появится ли в Славянске крепость Тор

Как правильно купаться на Крещение

На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку

Марш до ветру

Восьмая школа разменяла девятый десяток

В Славянск привезли рождественский вертеп

Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске

17 января 2018

Джошуа против Паркера

Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо

Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона

Также в разделе

На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду

— 23 января 2018 —

В праздник Крещения, 19 января, на фильтровальной станции состоялся традиционный обряд водосвятия.

Читать далее ⇒

Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес

— 18 января 2018 —

Детско-юношеская спортивная школа на улице Банковской может сменить местонахождение. Местные власти намерены приспособить под нее здание бывшего детского сада на улице Шнурковской, которое безуспешно пытались продать последние два года.

Читать далее ⇒

В Славянске хотят возродить дружинников

— 18 января 2018 —

Встреча журналистов с руководством Славянского ГО, посвященная работе подразделения в минувшем году и затронувшая широкий круг вопросов, состоялась 12 января.

Читать далее ⇒

В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом

— 18 января 2018 —

Прокатившиеся по Украине вспышки кори, к счастью, пока не затронули Славянск. На сегодняшний день случаев заболевания в городе нет. Об этом рассказала начальник горздравотдела Елена Джим.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «День соборности по-славянски: торжественное собрание и факельное шествие»

В понедельник, 22 января, страна в целом и Славянск в частности отмечали сразу две исторические даты – 100-летие провозглашения Украинской Народной республики и 99-летие акта соборности, объединившего УНР и ЗУНР в единое неделимое государство.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске решили, что делать с ртутью

Резервуары построили, очередь за трубами

Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Под Славянском в аварии пострадали два человека

В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи

На Лесном поймали продавщицу самогона

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году

Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске

Выплата социальных пособий уже началась

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Марш до ветру

Образы и подобия

Пересоили

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Джошуа против Паркера

Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо

Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

24 января 2018

Просили снега – получите

День соборности по-славянски: торжественное собрание и факельное шествие

В Славянске решили, что делать с ртутью

23 января 2018

На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду

Резервуары построили, очередь за трубами

Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации

Славянск завалило снегом

18 января 2018

РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году

Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес

Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать

В Славянске хотят возродить дружинников

Под Славянском в аварии пострадали два человека

В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи

На Лесном поймали продавщицу самогона

Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков

В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом

В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов

ICO betrium.co

Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?

Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды

В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития

Появится ли в Славянске крепость Тор

Как правильно купаться на Крещение

На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку

Марш до ветру

Восьмая школа разменяла девятый десяток

В Славянск привезли рождественский вертеп

Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске

17 января 2018

Джошуа против Паркера

Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо

Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top