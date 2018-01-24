День соборности по-славянски: торжественное собрание и факельное шествие

|24 января 2018
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В понедельник, 22 января, страна в целом и Славянск в частности отмечали сразу две исторические даты – 100-летие провозглашения Украинской Народной республики и 99-летие акта соборности, объединившего УНР и ЗУНР в единое неделимое государство.
За несколько дней до праздничной даты на сайте городского совета появилось распоряжение мэра Вадима Ляха о проведении в учреждениях бюджетной сферы тематических мероприятий. В музее и библиотеках открылись стенды с соответствующей теме литературой, на предприятия разослали рекомендации обновить государственные флаги. Но самое большое внимание уделили школам, где предписали организовать классные часы, линейки, информационные минуты, патриотические часы, выставки, экспозиции, конкурсы чтецов и экспресс-конкурсы тематических рисунков. Программа была рассчитана на период с 18 по 23 января.
В День соборности группа руководителей отделов исполкома и силовых подразделений возложила цветы к мемориалу погибших воинов АТО в районе трассы Киев-Довжанский, к памятной доске Владимиру Рыбаку и к памятнику Шевченко. Здесь же состоялась церковная служба о мире и единстве Украины. На этом мероприятии мэр не появился, однако он пришел и выступил на торжественном собрании, состоявшемся в 14:00 в большом зале исполкома. Аудитория этого мероприятия была довольно смешанной: чиновники, военные, школьники и студенты, общественность. Изюминкой собрания стал гимн Украины, исполненный военным оркестром в/ч 3035.
Содержание речей, с которыми выступающие обращались к публике, совпадало в двух основных тезисах – призыве помнить историю своего государства и необходимости отстоять его суверенность в условиях современной российско-украинской войны. Память погибших защитников Родины участники собрания почтили минутой молчания.
Вечером, в 18:00, на Соборной площади начала формироваться колонна участников факельного шествия, организованного местными активистами. На мероприятие пригласили единомышленников из других городов. И к местному активу присоединились группы из Краматорска, Святогорска, Николаевки, Дружковки, Доброполья. Причем многие из них приехали со своими плакатами и транспарантами. Содержание надписей охватывало широкий спектр претензий – от недовольства мэрством Вадима Ляха и требования вернуть Нелю Штепу на нары до призыва объединяться для борьбы с коррупцией и анонсом акции «импичмент». Представителей последнего направления, кстати, колонна за своих не приняла – плакат потребовали убрать и сфотографироваться с ним на фоне факельного шествия активисты не дали.
В общей сложности на мероприятие собралось около 200 человек. Перед началом марша организаторы провели подробный инструктаж для факелоносцев и остальных участников шествия, после чего колонна выдвинулась на маршрут. В этот раз он пролегал по нескольким центральным улицам – Университетской, Васильевской и Шевченко.
Поскольку объявленная цель акции заключалась не в политических требованиях, а в демонстрации единства, радикальных лозунгов колонна не скандировала. На марше люди кричали «Одна, єдина, соборна Україна», «Схід і захід разом», «Слов`янськ – це Україна, Донецьк – це Україна, Крим – це Україна», «Воїнам АТО, волонтерам, добробатам – тричі слава!» и другие патриотические речевки. Лишь на подходе к памятнику Шевченко колонна «помянула» экс-мэра Штепу. Лозунги перемежались исторической справкой о Дне соборности, озвучиваемой организаторами через звукоусилительную аппаратуру.
Митинг у заметаемого снегом памятника был не очень долгим. Здесь представителям каждого города дали по несколько минут у микрофона, после чего всех участников мероприятия поблагодарили за активную позицию и призвали продолжать процесс реформирования гражданского общества и институтов государственной власти. Акция закончилась хоровым исполнением гимна украинских националистов и анонсом факельного шествия, которое пойдет в Славянске в День памяти героев Крут, 29 января.
Нарушений общественного порядка в ходе факельного марша не зафиксировано.
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23 января 2018
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• Резервуары построили, очередь за трубами
• Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации
18 января 2018
• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
• В Славянске хотят возродить дружинников
• Под Славянском в аварии пострадали два человека
• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
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• Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?
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• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
• Появится ли в Славянске крепость Тор
• Как правильно купаться на Крещение
• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
• Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске
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• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
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В понедельник, 22 января, страна в целом и Славянск в частности отмечали сразу две исторические даты – 100-летие провозглашения Украинской Народной республики и 99-летие акта соборности, объединившего УНР и ЗУНР в единое неделимое государство.