Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»

|25 января 2018
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В Славянске 19 января состоялось награждение победителей областного этапа конкурса «Учитель года-2018». В этот раз, по выбору Министерства образования, на нем были представлены номинации «украинский язык и литература», «немецкий язык», «физкультура» и «физика».
В целом областной этап конкурса длился на протяжении учебной недели, с 15 января. Изначально в нем приняли участие победители местных этапов со всех городов и районов Донетчины. По каждому предмету за звание «самого-самого» боролись 26-27 педагогов. По результатам выполненных заданий в каждой номинации была отобрана восьмерка лучших учителей. Они проходили в следующий тур. Уже среди них выбирали троих победителей.
Звание лучшего педагога, как выяснилось, давалось нелегко. Преподавателям предстояло пройти ряд сложных заданий - и предметных, и педагогических. Свои знания и умения учителя доказывали, кроме членов жюри, и славянским школьникам. Они проводили уроки в ООШ №№ 5, 10, 11, 12.
Подведение итогов выглядело динамично и по-домашнему уютно. Каждая восьмерка лауреатов подготовила небольшое представление о том, как шла напряженная рабочая неделя. Эти выступления перемежались номерами художественной самодеятельности, которые подготовили местные творческие коллективы.
Стоит отметить, что славянские педагоги вошли в число лауреатов в двух номинациях. Преподаватель ООШ №1 Виктория Желновач оказалась в восьмерке лучших учителей украинского языка и литературы. Учитель ООШ №5 Василина Токар стала дипломированным лауреатом в номинации «Физика».
Лучшим учителем немецкого языка в нынешнем году стал педагог из Мариуполя. Первое место в номинации «украинский язык и литература» досталось Часов Яру. А самые сильные физики и физруки преподают в Бахмуте. Они и отправятся представлять область на всеукраинском этапе конкурса.
Остается добавить, что департамент образования Донецкой обладминистрации поощрил лауреатов и победителей денежными премиями. От Донецкого областного института последипломного педагогического образования им достались сертификаты на подписку профильных изданий.
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В Славянске 19 января состоялось награждение победителей областного этапа конкурса «Учитель года-2018». В этот раз, по выбору Министерства образования, на нем были представлены номинации «украинский язык и литература», «немецкий язык», «физкультура» и «физика».