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Фотофакт

Просили снега – получите

Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации

Антон Скворцов
26 января 2018 Просмотров: 171 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Согласно изменениям, внесенным в профильную программу социальной поддержки, участники АТО могут пройти курсы профобучения или переподготовки, повысив имеющуюся квалификацию.

Начальник управления соцзащиты Елена Алехина рассказала, что такая работа была начата еще в 2017 году. В ходе нее курсы профподготовки прошли 29 человек. В основном, они обучались вождению автомобиля либо повышали имеющуюся категорию. Обучение оплачивает государственный бюджет, для участников АТО оно бесплатно. Размер финансирования составил примерно 6 тысяч гривен на человека. 

Тем, кто желает воспользоваться Программой, следует обращаться в УСЗН. Там выдадут направление в Центр занятости, где будет предоставлен актуальный перечень всех имеющихся в наличии курсов.

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Комментарии к статье «Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации»

Согласно изменениям, внесенным в профильную программу социальной поддержки, участники АТО могут пройти курсы профобучения или переподготовки, повысив имеющуюся квалификацию.

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