Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации

Начальник управления соцзащиты Елена Алехина рассказала, что такая работа была начата еще в 2017 году. В ходе нее курсы профподготовки прошли 29 человек. В основном, они обучались вождению автомобиля либо повышали имеющуюся категорию. Обучение оплачивает государственный бюджет, для участников АТО оно бесплатно. Размер финансирования составил примерно 6 тысяч гривен на человека.

Тем, кто желает воспользоваться Программой, следует обращаться в УСЗН. Там выдадут направление в Центр занятости, где будет предоставлен актуальный перечень всех имеющихся в наличии курсов.