Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации

|26 января 2018
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Согласно изменениям, внесенным в профильную программу социальной поддержки, участники АТО могут пройти курсы профобучения или переподготовки, повысив имеющуюся квалификацию.
Начальник управления соцзащиты Елена Алехина рассказала, что такая работа была начата еще в 2017 году. В ходе нее курсы профподготовки прошли 29 человек. В основном, они обучались вождению автомобиля либо повышали имеющуюся категорию. Обучение оплачивает государственный бюджет, для участников АТО оно бесплатно. Размер финансирования составил примерно 6 тысяч гривен на человека.
Тем, кто желает воспользоваться Программой, следует обращаться в УСЗН. Там выдадут направление в Центр занятости, где будет предоставлен актуальный перечень всех имеющихся в наличии курсов.
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• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
• В двух авариях пострадали три человека
• Судей в деле Штепы по-прежнему нет
25 января 2018
• На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину
• В Славянске сгорел склад ГСМ
• Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты
• Админцентр переехал на второй этаж
• В Славянске собираются повышать квартплату
• Как украинцы покупали технику в 2017 году
• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
• Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок
• Славянским «куркулям» предложили объединяться
• Стали известны новые размеры пособий
• Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду
• Славянск не хочет платить за «чужих» льготников
• В центральной библиотеке закончилась вторая очередь ремонта
24 января 2018
• Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»
• Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»
• Элина Свитолина покинула корты Мельбурна
• Кикбоксеры Славянска завоевали 16 наград на областном чемпионате
• Грандиозный обмен: Санчес отправился в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»
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Согласно изменениям, внесенным в профильную программу социальной поддержки, участники АТО могут пройти курсы профобучения или переподготовки, повысив имеющуюся квалификацию.