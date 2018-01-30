Грозит ли нам дифтерия

Она сообщила, что в 2016-2017 годах Славянск был полностью обеспечен вакцинами, поэтому медики имели возможность провести полноценную прививочную кампанию и охватить прививками как детей, так и взрослых, которые не вакцинировались от дифтерии на протяжении многих лет. Аналогичная массовая прививочная кампания проводилась более 15 лет назад.

«На сегодняшний день мы полностью, в соответствии с нашими потребностями, обеспечены вакцинами и против дифтерии, и против кори, и против столбняка. В семейных амбулаториях имеется достаточный запас вакцин, и все, кто нуждается в прививках, могут их получить», - заверила начальник горздрава.