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Фотофакт

50 оттенков снежного

С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин

Светлана Вьюниченко
31 января 2018 Просмотров: 173 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями практически во всех школах Славянска приостановлены занятия. Об этом сообщили в городском отделе образования.

На карантин славянские школьники уходили постепенно. В числе первых, с 29 января, учебный процесс прекратили в ООШ №№ 12, 18 и 1-4 классах ООШ №9. Уже на следующий день к этому списку присоединились еще 5 школ: №№ 4, 10, 13, 17 и УВК. 31 января эпидпорог превысили ученики ООШ №№ 5, 7, 11,  15, 16, 19. Кроме того, на карантин полностью закрылась ООШ №9. Дольше всех продержались ООШ №№ 1, 6, 8, 20, школа-интернат №1 и педлицей. Здесь занятия приостановлены с 1 февраля. 

Таким образом, как объяснил начальник гороо Игорь Рублевский, на карантин закрыты все школы города за исключением святогорских. По его словам, занятия возобновятся после стабилизации ситуации. Когда это произойдет, покажет время. Несмотря на то, что на карантин школы уходили постепенно, на уроки они выйдут одновременно.

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Комментарии к статье «С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин»

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями практически во всех школах Славянска приостановлены занятия. Об этом сообщили в городском отделе образования.

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