Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут

В последние годы достоянием общественности становится все больше исторических фактов, свидетельствующих о становлении украинской государственности. Одна из значимых вех – события, происходившие 100 лет назад возле станции Круты.

На государственном уровне

Сегодня День памяти героев Крут не только отмечается на государственном уровне, но и порождает новые традиции. К таковым следует отнести разные форматы исторических реконструкций, приуроченных к 29 января. Эту дату принято считать переломной в отражении большевистского наступления на Киев. Поддержал новую традицию и Славянск.

В понедельник в 10:00 на площадке возле здания горсовета начался торжественный митинг, участие в котором приняли работники исполкома и других бюджетных учреждений, военнослужащие базирующихся в Славянске силовых подразделений, учащиеся ООШ №1 и представители общественных организаций. Кульминацией мероприятия стала историческая инсталляция, подготовленная активистами ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» совместно с Центром культуры и окружающей среды. Как рассказал руководитель группы «Плацдарм» Алексей Юков, его единомышленникам хотелось бы, конечно, воспроизвести фрагмент исторической битвы. Однако применение даже холостых зарядов в зоне проведения АТО категорически запрещено. Поэтому поисковикам пришлось ограничиться небольшой сценкой, показывающей, как мать провожает сына-украинского добровольца на битву и с горем встречает его тело, привезенное побратимами с поля боя.

Постановка словно связала воедино две эпохи украинской независимости – сегодняшнюю и вековой давности. Эту параллель развили ведущие митинга, которые предложили почтить минутой молчания память всех борцов, отдавших свои жизни за суверенность государства. К жизнеутверждающим фрагментам мероприятия можно отнести музыкально-хореографическую композицию, подготовленную в честь памятной даты молодежью из общественной организации «Лига будущих полицейских». Закончился перфоманс гимном Украины в исполнении военного оркестра воинской части 3035.

Реанимация истории

Официальный митинг у исполкома продолжили мероприятия, организованные в различных коммунальных учреждениях. В краеведческом музее в этот день открылась тематическая экспресс-выставка, а в центральной библиотеке прошел урок исторической памяти. На нем учитель истории ООШ №11 Виктор Мицько рассказал о событиях, происходивших 100 лет назад в Украине в целом и непосредственно под станцией Круты. Там около 500 студентов несколько часов отражали атаки превосходящих сил большевистской армии. Пауза, за которую добровольцы заплатили своими жизнями, позволила Центральной раде провести переговоры с международным сообществом, в результате которого Украина была признана суверенным государством.

Исследователи признают, что многие факты того периода истории до сих пор остаются скрытыми. Причиной тому стала тотальная пропаганда советских идеологов, направленная на сокрытие и дискредитацию национально-освободительного движения, развернувшегося в Украине в 1917-1923 годах и продолжавшегося, с разной степенью активности, вплоть до развала СССР. Так что у современных историков впереди очень много работы.

Внешний враг и внутренние перемены

Вечером 29 января на Соборной площади собрались участники факельного шествия, традиционно проводимого в Славянске ко Дню героев Крут общественными организациями и политическими партиями, поддерживающими идеи национализма. Помимо горожан, к демонстрации присоединились добровольцы, несущие службу в Авдеевке. Колонна состояла приблизительно из сотни участников.

Скандируя патриотические лозунги, демонстранты прошли по улице Шевченко и провели непродолжительный митинг у памятника Кобзарю.

В своих речах выступающие также проводили параллели между Крутами и сегодняшними событиями, но их риторика несколько отличалась от «официальной». Вспоминая погибших век назад студентов, участники шествия подчеркнули, что воспринимать те события, как трагедию, неправильно. Ведь они несут в себе и другой сигнал – демонстрацию несокрушимости духа украинского национализма, который должен воспринять, как пример, каждый патриот. Также активисты напомнили, что современная украинская армия, невзирая на разительные сдвиги в обеспечении, продолжает испытывать определенные потребности в технической, а главное - моральной поддержке со стороны волонтеров. В связи с этим славянцев призвали не снижать активность и поддерживать защитников родины. Говорилось и о том, что отражение российской агрессии – не единственная задача современной Украины. Не менее важны для страны внутренние преобразования – как в системе управления, так и в сознании рядовых граждан.

Напомним, что год назад по ходу движения факельного шествия в День героев Крут прогремел взрыв. Поэтому в этот раз мероприятие сопровождал усиленный наряд правоохранителей. Инцидентов, к счастью, не произошло.