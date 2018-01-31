Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут

|31 января 2018
|Просмотров: 143
|
В последние годы достоянием общественности становится все больше исторических фактов, свидетельствующих о становлении украинской государственности. Одна из значимых вех – события, происходившие 100 лет назад возле станции Круты.
Сегодня День памяти героев Крут не только отмечается на государственном уровне, но и порождает новые традиции. К таковым следует отнести разные форматы исторических реконструкций, приуроченных к 29 января. Эту дату принято считать переломной в отражении большевистского наступления на Киев. Поддержал новую традицию и Славянск.
В понедельник в 10:00 на площадке возле здания горсовета начался торжественный митинг, участие в котором приняли работники исполкома и других бюджетных учреждений, военнослужащие базирующихся в Славянске силовых подразделений, учащиеся ООШ №1 и представители общественных организаций. Кульминацией мероприятия стала историческая инсталляция, подготовленная активистами ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» совместно с Центром культуры и окружающей среды. Как рассказал руководитель группы «Плацдарм» Алексей Юков, его единомышленникам хотелось бы, конечно, воспроизвести фрагмент исторической битвы. Однако применение даже холостых зарядов в зоне проведения АТО категорически запрещено. Поэтому поисковикам пришлось ограничиться небольшой сценкой, показывающей, как мать провожает сына-украинского добровольца на битву и с горем встречает его тело, привезенное побратимами с поля боя.
Постановка словно связала воедино две эпохи украинской независимости – сегодняшнюю и вековой давности. Эту параллель развили ведущие митинга, которые предложили почтить минутой молчания память всех борцов, отдавших свои жизни за суверенность государства. К жизнеутверждающим фрагментам мероприятия можно отнести музыкально-хореографическую композицию, подготовленную в честь памятной даты молодежью из общественной организации «Лига будущих полицейских». Закончился перфоманс гимном Украины в исполнении военного оркестра воинской части 3035.
Официальный митинг у исполкома продолжили мероприятия, организованные в различных коммунальных учреждениях. В краеведческом музее в этот день открылась тематическая экспресс-выставка, а в центральной библиотеке прошел урок исторической памяти. На нем учитель истории ООШ №11 Виктор Мицько рассказал о событиях, происходивших 100 лет назад в Украине в целом и непосредственно под станцией Круты. Там около 500 студентов несколько часов отражали атаки превосходящих сил большевистской армии. Пауза, за которую добровольцы заплатили своими жизнями, позволила Центральной раде провести переговоры с международным сообществом, в результате которого Украина была признана суверенным государством.
Исследователи признают, что многие факты того периода истории до сих пор остаются скрытыми. Причиной тому стала тотальная пропаганда советских идеологов, направленная на сокрытие и дискредитацию национально-освободительного движения, развернувшегося в Украине в 1917-1923 годах и продолжавшегося, с разной степенью активности, вплоть до развала СССР. Так что у современных историков впереди очень много работы.
Вечером 29 января на Соборной площади собрались участники факельного шествия, традиционно проводимого в Славянске ко Дню героев Крут общественными организациями и политическими партиями, поддерживающими идеи национализма. Помимо горожан, к демонстрации присоединились добровольцы, несущие службу в Авдеевке. Колонна состояла приблизительно из сотни участников.
Скандируя патриотические лозунги, демонстранты прошли по улице Шевченко и провели непродолжительный митинг у памятника Кобзарю.
В своих речах выступающие также проводили параллели между Крутами и сегодняшними событиями, но их риторика несколько отличалась от «официальной». Вспоминая погибших век назад студентов, участники шествия подчеркнули, что воспринимать те события, как трагедию, неправильно. Ведь они несут в себе и другой сигнал – демонстрацию несокрушимости духа украинского национализма, который должен воспринять, как пример, каждый патриот. Также активисты напомнили, что современная украинская армия, невзирая на разительные сдвиги в обеспечении, продолжает испытывать определенные потребности в технической, а главное - моральной поддержке со стороны волонтеров. В связи с этим славянцев призвали не снижать активность и поддерживать защитников родины. Говорилось и о том, что отражение российской агрессии – не единственная задача современной Украины. Не менее важны для страны внутренние преобразования – как в системе управления, так и в сознании рядовых граждан.
Напомним, что год назад по ходу движения факельного шествия в День героев Крут прогремел взрыв. Поэтому в этот раз мероприятие сопровождал усиленный наряд правоохранителей. Инцидентов, к счастью, не произошло.
31 января 2018
• «Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»
• За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов
• Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг
• Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут
• С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин
• В Славянске с 25 января подорожала вода
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
• Зачем многоэтажкам отключают газ
26 января 2018
• Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации
• Закон 7163: реинтеграция или деоккупация
• По «Лесной сказке» проведут общественные слушания
• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
• В двух авариях пострадали три человека
• Судей в деле Штепы по-прежнему нет
25 января 2018
• На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину
• В Славянске сгорел склад ГСМ
• Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты
• Админцентр переехал на второй этаж
• В Славянске собираются повышать квартплату
• Как украинцы покупали технику в 2017 году
• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
• Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок
— 31 января 2018 —
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями практически во всех школах Славянска приостановлены занятия. Об этом сообщили в городском отделе образования.
— 30 января 2018 —
Восемь музеев славянских общеобразовательных школ по результатам отборочного конкурса получили статус областных, внесены в каталог и отныне имеют соответствующие свидетельства.
— 30 января 2018 —
Елена Джим прокомментировала вопрос о гипотетической вспышке дифтерии, которая может стать следующей после роста заболеваемости корью.
— 26 января 2018 —
Согласно изменениям, внесенным в профильную программу социальной поддержки, участники АТО могут пройти курсы профобучения или переподготовки, повысив имеющуюся квалификацию.
Приветствую, гость! Вход
31 января 2018
• «Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»
• За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов
• Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг
• Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут
• С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин
• В Славянске с 25 января подорожала вода
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
• Зачем многоэтажкам отключают газ
26 января 2018
• Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации
• Закон 7163: реинтеграция или деоккупация
• По «Лесной сказке» проведут общественные слушания
• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
• В двух авариях пострадали три человека
• Судей в деле Штепы по-прежнему нет
25 января 2018
• На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину
• В Славянске сгорел склад ГСМ
• Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты
• Админцентр переехал на второй этаж
• В Славянске собираются повышать квартплату
• Как украинцы покупали технику в 2017 году
• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
• Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут»
В последние годы достоянием общественности становится все больше исторических фактов, свидетельствующих о становлении украинской государственности. Одна из значимых вех – события, происходившие 100 лет назад возле станции Круты.