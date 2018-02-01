Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии

Культура Донетчины

Инициаторы программы «Желтая линия», представляющие культурное направление Украинского кризисного медиа-центра, знакомы славянцам по проекту «Музей открыт на ремонт». Он почти 4 месяца реализовывался на базе краеведческого музея и пополнил его фонды солидным комплектом оборудования. За прошедший год активисты проекта несколько раз приезжали в Донецкую и Луганскую области, чтобы изучить местные объекты культурного наследия. Одно из последних исследований было посвящено монументально-декоративному искусству - памятникам, барельефам, витражам, мозаичным панно и т. д.

По словам координатора проекта Ольги Гончар (на фото), самое большое количество мозаик исследователи обнаружили в Славянске и Мариуполе. Исходя из этого определялся и акцент выставки. Открывшаяся в Славянске экспозиция содержит изображения и описание художественно декорированных объектов, размещенных на зданиях ООШ № 1, химико-механического техникума, остановочном пункте и клубе поселка Мирный, расположенных там же памятников рыбакам и въездных стелах (со стороны Краматорска, и от трассы Киев-Довжанский). При этом представитель медиа-центра признает, что поиски велись поверхностно, и достаточно много объектов могут оставаться скрытыми от исследователей и общественности.

Состояние достояния

Ольга Гончар подчеркнула, что главная задача, которую ставили перед собой организаторы, заключается в том, чтобы обратить внимание общественности и чиновников на угрозу разрушения объектов, имеющих художественную ценность. Применительно к Славянску явные следы разрушения активисты нашли на въездной стеле возле Славкурорта и на одном из памятников работникам Донрыбкомбината. Этот процесс продолжается, и если ему не противодействовать, то через несколько лет город может лишиться уникальных памяток декоративного искусства.

Первичным заданием в сфере спасения художественного наследия организаторы выставки считают поиск, систематизацию и архивирование материалов об еще сохранившихся объектах. Заняться этим, по мнению инициаторов проекта, должны и органы власти всех уровней, и общественники.

От имени первых ситуацию прокомментировала начальник отдела культуры Марина Олейник. Она согласилась с актуальностью проблемы. Правда, признала, что данное направление для отдела является «нетронутой целиной», и для его изучения, а тем более разработки планов работы, потребуется немало времени.

Сфера разграничения и законодательные пробелы

Во время неформального обсуждения проблемы, участники выставки поговорили о препятствиях, которые могут возникнуть при выполнении задачи. В основном, они касались бюрократических нюансов. Первый из них состоит в том, что объекты пребывают на балансе различных, в том числе, небюджетных организаций, и сфера компетенции горисполкома на них не распространяется. К тому же, часть объектов расположена на землях Славянского района, а это требует дополнительных переговоров и согласований. Не говоря уже о том, что некоторые памятки и вовсе не имеют хозяина.

Не меньше сложностей предвидится и в законодательной плоскости. Один из примеров – элементы советской идеологии, обильно использовавшиеся в ХХ веке при создании монументально-декоративных работ. По закону о декоммунизации их необходимо ликвидировать, по закону о сохранности культурного наследия – оставить и, при необходимости, восстановить. Суть дилеммы в том, что ни первый, ни второй законодательные акты не приводят четкого определения – какой объект может получить статус культурной ценности.

Несмотря на целый комплекс предполагаемых затруднений, проблему обязательно нужно решать. С этим согласились все участники мероприятия. Понятно, что сдвинуть ее с мертвой точки будет непросто, но и пассивно наблюдать за исчезновением образцов монументального искусства прошлого века тоже недопустимо.