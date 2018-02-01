Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України

|1 февраля 2018
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«Укрпошта SmartBox» – аналог популярного в багатьох країнах поштового сервісу FlatRate («Єдиний Тариф»). Він дає можливість оплатити, упакувати і оформити відправлення, не виходячи з дому чи офісу. Адже саме на максимальне спрощення процесів, економію часу та коштів орієнтовані сьогодні нові тренди в логістиці. Відтепер час перебування наших клієнтів у відділенні Укрпошти для оформлення SmartBox-відправлень може займати всього хвилину або декілька: саме стільки часу необхідно оператору для того, щоб просканувати посилки.
Цей сервіс передбачає:
– замовлення послуги на офіційному сайті Укрпошти;
– отримання фірмового пакування SmartBox від XS до L (10, 20 або 50 коробок необхідного розміру);
– оплату замовленої кількості посилок за пільговою ціною;
– формування клієнтом на власний розсуд посилки за принципом «все, що вміщується», зважувати чи заміряти розміри не потрібно;
– реєстрація відправлення онлайн, в особистому кабінеті Укрпошти, отримання ШКІ (штрихового кодового ідентифікатора), супровідну адресу з ШКІ необхідно наклеїти на посилку;
– відправлення посилки у відділенні зв’язку, поза чергою, без додаткового оформлення чи оплати, без зважування тощо (замовивши послугу та отримавши пакування, клієнт вже наперед оплатив доставку відправлення по Україні).
Відтепер скористатися послугою SmartBox можна у більш ніж 1000 відділень Укрпошти по всій країні, які продаватимуть SmartBox і прийматимуть їх для відправлення. Доставлятимуться вони в будь-які населені пункти країни, без виключення, навіть у найвіддаленіші сільські.
За додатковою інформацією звертатися за телефонами: (050)800-44-46, (050)600-23-85, (067)400-83-05, (067)248-42-39.
ПАТ «Укрпошта» запустила пілотний проект з оплати доставки відправлення отримувачем.
Для тестування послуги ПАТ «Укрпошта» співпрацює з інтернет-магазинами, які підписали договір про співпрацю, а для реєстрації посилок використовують АРІ, або клієнтський особистий кабінет під час замовлення доставки Укрпошта Експрес.
Процедура оформлення послуги оплати доставки відправлення є звичною: заповнюючи документи про відправлення, представнику інтернет-магазину у спеціальній формі варто вказати, що за доставку посилки сплатить отримувач. У разі відмови отримувача оплатити пересилання, відправлення повертається до відправника і витрати на доставку має покрити він.
З 01 грудня 2017 року послугою можуть користуватися і відправники-фізичні особи.
За додатковою інформацією звертатися за телефонами: (067)248-42-24, (067)248-42-26, (067)248-42-21.
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Приветствую, гость! Вход
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• Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України
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• В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы
• Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор
• Служба «103»: было сложно, но справились
• Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»
• Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии
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31 января 2018
• «Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»
• За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов
• Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг
• Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут
• С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин
• В Славянске с 25 января подорожала вода
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
• Зачем многоэтажкам отключают газ
26 января 2018
• Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации
• Закон 7163: реинтеграция или деоккупация
• По «Лесной сказке» проведут общественные слушания
• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
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Комментарии к статье «Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України»
«Укрпошта SmartBox» – аналог популярного в багатьох країнах поштового сервісу FlatRate («Єдиний Тариф»). Він дає можливість оплатити, упакувати і оформити відправлення, не виходячи з дому чи офісу. Адже саме на максимальне спрощення процесів, економію часу та коштів орієнтовані сьогодні нові тренди в логістиці. Відтепер час перебування наших клієнтів у відділенні Укрпошти для оформлення SmartBox-відправлень може займати всього хвилину або декілька: саме стільки часу необхідно оператору для того, щоб просканувати посилки.