Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України

«Укрпошта SmartBox» – аналог популярного в багатьох країнах поштового сервісу FlatRate («Єдиний Тариф»). Він дає можливість оплатити, упакувати і оформити відправлення, не виходячи з дому чи офісу. Адже саме на максимальне спрощення процесів, економію часу та коштів орієнтовані сьогодні нові тренди в логістиці. Відтепер час перебування наших клієнтів у відділенні Укрпошти для оформлення SmartBox-відправлень може займати всього хвилину або декілька: саме стільки часу необхідно оператору для того, щоб просканувати посилки.

Цей сервіс передбачає:

– замовлення послуги на офіційному сайті Укрпошти;

– отримання фірмового пакування SmartBox від XS до L (10, 20 або 50 коробок необхідного розміру);

– оплату замовленої кількості посилок за пільговою ціною;

– формування клієнтом на власний розсуд посилки за принципом «все, що вміщується», зважувати чи заміряти розміри не потрібно;

– реєстрація відправлення онлайн, в особистому кабінеті Укрпошти, отримання ШКІ (штрихового кодового ідентифікатора), супровідну адресу з ШКІ необхідно наклеїти на посилку;

– відправлення посилки у відділенні зв’язку, поза чергою, без додаткового оформлення чи оплати, без зважування тощо (замовивши послугу та отримавши пакування, клієнт вже наперед оплатив доставку відправлення по Україні).

Відтепер скористатися послугою SmartBox можна у більш ніж 1000 відділень Укрпошти по всій країні, які продаватимуть SmartBox і прийматимуть їх для відправлення. Доставлятимуться вони в будь-які населені пункти країни, без виключення, навіть у найвіддаленіші сільські.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: (050)800-44-46, (050)600-23-85, (067)400-83-05, (067)248-42-39.

Укрпошта запустила пілот з оплати доставки відправлення отримувачем

ПАТ «Укрпошта» запустила пілотний проект з оплати доставки відправлення отримувачем.

Для тестування послуги ПАТ «Укрпошта» співпрацює з інтернет-магазинами, які підписали договір про співпрацю, а для реєстрації посилок використовують АРІ, або клієнтський особистий кабінет під час замовлення доставки Укрпошта Експрес.

Процедура оформлення послуги оплати доставки відправлення є звичною: заповнюючи документи про відправлення, представнику інтернет-магазину у спеціальній формі варто вказати, що за доставку посилки сплатить отримувач. У разі відмови отримувача оплатити пересилання, відправлення повертається до відправника і витрати на доставку має покрити він.

З 01 грудня 2017 року послугою можуть користуватися і відправники-фізичні особи.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: (067)248-42-24, (067)248-42-26, (067)248-42-21.