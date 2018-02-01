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50 оттенков снежного

Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України
1 февраля 2018 Просмотров: 144 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

«Укрпошта SmartBox» – аналог популярного в багатьох країнах поштового сервісу FlatRate («Єдиний Тариф»). Він дає можливість оплатити, упакувати і оформити відправлення, не виходячи з дому чи офісу. Адже саме на максимальне спрощення процесів, економію часу та коштів орієнтовані сьогодні нові тренди в логістиці. Відтепер час перебування наших клієнтів у відділенні Укрпошти для оформлення SmartBox-відправлень може займати всього хвилину або декілька: саме стільки часу необхідно оператору для того, щоб просканувати посилки.

Цей сервіс передбачає:

замовлення послуги на офіційному сайті Укрпошти;

отримання фірмового пакування SmartBox від XS до L (10, 20 або 50 коробок необхідного розміру);

оплату замовленої кількості посилок за пільговою ціною;

формування клієнтом на власний розсуд посилки за принципом «все, що вміщується», зважувати чи заміряти розміри не потрібно;

реєстрація відправлення онлайн, в особистому кабінеті Укрпошти, отримання ШКІ (штрихового кодового ідентифікатора), супровідну адресу з ШКІ необхідно наклеїти на посилку;

відправлення посилки у відділенні зв’язку, поза чергою, без додаткового оформлення чи оплати, без зважування тощо (замовивши послугу та отримавши пакування, клієнт вже наперед оплатив доставку відправлення по Україні).

Відтепер скористатися послугою SmartBox можна у більш ніж 1000 відділень Укрпошти по всій країні, які продаватимуть SmartBox і прийматимуть їх для відправлення. Доставлятимуться вони в будь-які населені пункти країни, без виключення, навіть у найвіддаленіші сільські. 

За  додатковою інформацією звертатися за телефонами: (050)800-44-46, (050)600-23-85, (067)400-83-05, (067)248-42-39. 

Укрпошта запустила пілот з оплати доставки відправлення отримувачем

ПАТ «Укрпошта» запустила пілотний проект з  оплати доставки відправлення отримувачем. 

Для тестування послуги ПАТ «Укрпошта» співпрацює з інтернет-магазинами, які підписали договір про співпрацю, а для реєстрації посилок використовують АРІ, або клієнтський особистий кабінет під час замовлення доставки Укрпошта Експрес.

Процедура оформлення послуги оплати доставки відправлення є звичною: заповнюючи документи про відправлення, представнику інтернет-магазину у спеціальній формі варто вказати, що за доставку посилки сплатить отримувач. У разі відмови отримувача оплатити пересилання, відправлення повертається до відправника і витрати на доставку має покрити він.

 З 01 грудня 2017 року послугою можуть користуватися і відправники-фізичні особи.

За  додатковою інформацією звертатися за телефонами: (067)248-42-24, (067)248-42-26, (067)248-42-21.

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Комментарии к статье «Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України»

«Укрпошта SmartBox» – аналог популярного в багатьох країнах поштового сервісу FlatRate («Єдиний Тариф»). Він дає можливість оплатити, упакувати і оформити відправлення, не виходячи з дому чи офісу. Адже саме на максимальне спрощення процесів, економію часу та коштів орієнтовані сьогодні нові тренди в логістиці. Відтепер час перебування наших клієнтів у відділенні Укрпошти для оформлення SmartBox-відправлень може займати всього хвилину або декілька: саме стільки часу необхідно оператору для того, щоб просканувати посилки.

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