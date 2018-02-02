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Фотофакт

50 оттенков снежного

Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем

Светлана Вьюниченко
2 февраля 2018 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В настоящее время Славянский военный комиссариат проводит приписку юношей 2001 г. р., которым в течение нынешнего года исполнится 17 лет. На воинский учет подростки должны быть поставлены с января по март. Об этом рассказал военный комиссар, подполковник Борис Балан (на фото).

По его словам, списки юношей военкомат получил еще осенью минувшего года. Запросы об этом предварительно направлялись в учебные заведения и жилищные организации. 

чем болеют призывники

По плану, пройти приписку должен 791 человек. В это число входят не только 17-летние славянцы, но также их ровесники из Славянского района и Лимана. На сегодняшний день уже приписаны 272 юноши. При этом, говорит Борис Балан, приблизительно 30% из них имеют проблемы со здоровьем. Среди недугов, которые выявляет медкомиссия, лидируют сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сколиоз и плоскостопие, а также миопия (близорукость). 

- Если еще 20 лет назад при приписке на 100 человек военкоматы выявляли одного-двух молодых людей со слабым здоровьем, теперь речь уже идет о 30-33, - говорит военком. - Это не только проблема для будущего армии, но и общества в целом.   

Призывников в АТО не возьмут. Даже офицеров

Уже сейчас военкомат начинает подготовительные мероприятия по организации весеннего призыва. По плану он должен пройти в апреле-мае текущего года. Количество призывников, которое должен будет обеспечить Славянск, в местном комиссариате еще не знают. Но признаются, что их число будет гораздо большим, чем в минувшем году. 

Борис Балан напомнил, что согласно мораторию, подписанному президентом, на данном этапе на воинскую службу призываются юноши 20-27 лет годные по состоянию здоровья и не имеющие права на отсрочку. Призывники с высшим образованием будут служить на протяжении года, остальные - полутора лет. Военком еще раз подчеркнул, что в зону АТО солдат-срочников не отправляют. Чтобы принять участие в боевых действиях, срочник должен добровольно подписать контракт. Делается это не ранее, чем через 11 месяцев после начала службы. Но и в этом случае, он попадает в состав определенной воинской бригады. А где и какие задачи она будет выполнять, зависит от командования Генштаба.   

Кроме солдатского призыва, военкомат проводит работу по призыву на срочную службу офицеров запаса. Это касается тех местных жителей до 43-летнего возраста, которые получили офицерское звание в вузе (например, имеющем военную кафедру), но в армии не служили. За весь минувший год таковых было призвано всего 4 человека. В 2018-м, говорит Борис Балан, офицерский призыв станет ежеквартальным. Кого именно он коснется, пока неясно. Обычно разнарядка приходит на офицеров определенных военных профессий. Таких призывников также не отправят в зону АТО. Для них действует такой же алгоритм, как и для солдат-срочников. При этом офицеры сначала, как и солдаты, проходят «учебку». Обычно - при военных институтах. На всем протяжении службы за ними сохраняется средний заработок и рабочее место.

На учете - до 60 лет

Среди новых задач военкомата - восстановление на воинском учете мужчин до 60 лет. Ранее их снимали с учета после достижения 45-летнего возраста. Теперь этих граждан разыскивают, они проходят медкомиссию, и если отклонений по здоровью нет, их снова берут на учет. 

Интересно, что старшее поколение оказывается здоровым приблизительно настолько же, как и молодое. Среди восстановленных на учете, лишь 40% не проходят медкомиссию. Среди 17-летний парней, напомним, таковых - 30%. За 2017 год на воинском учете восстановили 4300 человек. За январь года нынешнего прошли медкомиссию 432 местных жителя, ранее снятых с учета. 197 из них восстановили.

За год - 136 контрактников

Еще одна важная задача, которую выполняет военкомат - работа с призывом контрактников. На такой призыв также существует план. Борис Балан признается, что комиссариат его выполняет, но «сложности имеются».  

- Иногда идут служить всей семьей: муж, жена сын, или чаще - отец и сын, - рассказывает военком. - Обычно в таком случае люди знают, в какую бригаду хотят попасть. Но иногда отправляются по разнарядке. 

Как выяснилось, за минувший год Славянск отправил на службу по контракту 125 солдат и сержантов и 11 офицеров. Всего же в Славянске и  Святогорске на данный момент проживают 172 человека, уволенных в запас и имеющих статус участника боевых действий. Для них регулярно проводятся военные сборы. В прошлом году было 5 таких мероприятий. 23 января нынешнего года на сборы отправилась первая партия «ветеранов».

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Комментарии к статье «Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем»

В настоящее время Славянский военный комиссариат проводит приписку юношей 2001 г. р., которым в течение нынешнего года исполнится 17 лет. На воинский учет подростки должны быть поставлены с января по март. Об этом рассказал военный комиссар, подполковник Борис Балан (на фото).

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